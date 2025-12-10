Lluvias fuertes y alerta amarilla en Andalucía por el paso de un frente atlántico

España vive este miércoles, 10 de diciembre, una jornada marcada por el paso de un frente atlántico que dejará lluvias en amplias zonas de la Península y un descenso notable de las temperaturas máximas en el sur y la meseta Sur. La situación es más estable en el Mediterráneo y Baleares, donde apenas llegará la nubosidad.

El frente llegará más activo al cuadrante suroeste, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé los mayores acumulados del día. En Huelva las precipitaciones podrán ser fuertes y localmente persistentes, e incluso extenderse a áreas cercanas. En Andalucía la AEMET ha emitido alerta amarilla por lluvia.

También podrían darse episodios intensos en puntos del oeste del Sistema Central. En el noroeste las lluvias serán más dispersas y ocasionales, con tendencia a remitir a partir de la tarde. Cantabria se encuentra en aviso amarillo por lluvia y Galicia por fenómenos costeros.

Hemos empezado el día de hoy miércoles con un frente que está recorriendo Andalucía. Ya ha dejado precipitaciones en la mitad occidental y está avanzando ahora hacia el este, afectando en estos momentos especialmente a una franja central. pic.twitter.com/a2MJBdd5BJ — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) December 10, 2025

El día será en general gris, con cielos nubosos o cubiertos en casi toda la Península. A lo largo de la tarde se abrirán claros en Galicia y zonas del extremo noroeste, mientras que el frente no llegará a la fachada oriental ni a Baleares, donde seguirá predominando el ambiente estable. Se formarán nieblas matinales en el noroeste, bajo Ebro, zonas de montaña y Baleares, que podrían reducir la visibilidad a primera hora.

Las temperaturas bajan notablemente

El descenso de las máximas será generalizado en la Península, especialmente en la meseta Sur y el interior de Andalucía, donde la caída será localmente notable. En Baleares se mantendrán sin cambios y, como contraste, subirán ligeramente en litorales del nordeste, sur de Galicia y oeste de Castilla y León. Las Palmas de Gran Canaria será donde se marcará la temperatura más alta en el termómetro con 22 grados.

Las mínimas bajarán en el Cantábrico y cuadrante noroeste, mientras que subirán en amplias zonas del interior, con ascensos más acusados en el valle del Ebro y en depresiones del sur. Habrá heladas débiles en Pirineos, típicas de estas fechas. La mínima será de dos grados tanto en Lleida como en Teruel.

Por otro lado, el viento será flojo en general, con intervalos moderados en litorales e islas. Predominará el sur y oeste a primeras horas, pero a lo largo del día tenderá a rolar a componente este. En Canarias, la cola del frente dejará cielos nubosos y algunas lluvias débiles en vertientes norte y este, con viento flojo del oeste que girará a norte moderado.