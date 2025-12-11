Lluvias fuertes en Galicia y tiempo estable en el resto: así llega el nuevo frente atlántico

El día comenzará con un ambiente estable en Baleares y en gran parte de la Península, aunque con abundante nubosidad en la mitad norte que tenderá a abrirse con el paso de las horas. En el noroeste, sin embargo, los cielos permanecerán más cubiertos debido a la llegada de un frente atlántico que acabará extendiéndose por la mitad occidental peninsular. Este sistema dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y en el sistema Central occidental, con posibilidad de que sean localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Galicia mantiene activados avisos por precipitaciones y fenómenos costeros, mientras que Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja figuran también en el listado de seguimiento.

A lo largo del día podrán producirse precipitaciones ocasionales en el golfo de Cádiz, el Estrecho y el oeste de Alborán. Por su parte, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque aumentarán a nubosos al final de la jornada con la llegada de la cola del frente.

Las nieblas matinales serán extensas en regiones de ambas mesetas, en el interior de Galicia, Baleares y áreas de montaña. Serán especialmente persistentes en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y zonas del norte de Castilla y León, donde reducirán la visibilidad durante más tiempo.

En cuanto a los vientos, serán flojos de componentes este y sur en Península y Baleares, con intensidad moderada del sur en Galicia, el alto Ebro y zonas del área cantábrica. En los litorales gallegos habrá intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En los litorales de la fachada oriental peninsular soplarán vientos de componente norte al principio del día, en ocasiones moderados, sobre todo en el sureste. En Canarias el viento será flojo a moderado del nordeste.

Miércoles: chubascos en el centro peninsular, Ceuta, Melilla y Canarias. Jueves: chubascos en Galicia que se extenderán el viernes al resto de la mitad oeste peninsular, Ceuta y Melilla. Fin de semana: probables lluvias en Canarias. 🌡️Temperaturas por encima de lo normal. pic.twitter.com/gU204n3fAM — AEMET (@AEMET_Esp) December 8, 2025

Canarias y las temperaturas

En el aspecto térmico, las temperaturas máximas bajarán en la fachada oriental peninsular, el este de Alborán, el interior noroeste y en Canarias. En Baleares apenas variarán, mientras que en el resto del país se esperan ascensos. Las mínimas se mantendrán sin cambios significativos en Baleares, el noroeste peninsular y los litorales de la fachada oriental, y descenderán en el resto del territorio. Además, se prevén heladas débiles en el Pirineo, que podrían extenderse de manera puntual a otras zonas montañosas.

En el archipiélago canario, además del aumento de nubosidad al final del día, se registrará un ligero descenso de las temperaturas máximas, en consonancia con la tendencia general de las regiones donde se espera un ambiente algo más fresco. En Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 16 y 22 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre 18 y 22 grados, en un contexto marcado por la llegada de la cola del frente atlántico y los vientos del nordeste.