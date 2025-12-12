Llega la borrasca Emilia: fin de semana de lluvias torrenciales y viento en media España

El fin de semana del 12 al 14 de diciembre estará condicionado por un acusado episodio de inestabilidad que afectará a buena parte del país. La llegada de un frente atlántico el viernes y la posterior formación de la borrasca Emilia, situada al suroeste de la Península, darán lugar a precipitaciones abundantes y rachas de viento muy fuertes, con especial incidencia en Andalucía occidental, el área del Estrecho y el archipiélago canario.

Concretamente este viernes, el paso del frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio peninsular. Las precipitaciones avanzarán de oeste a este y afectarán principalmente a la mitad occidental, aunque podrán darse de forma más dispersa en zonas de la fachada mediterránea. Los registros más significativos se esperan en Huelva, donde las lluvias serán localmente fuertes y persistentes, extendiéndose a lo largo de la jornada hacia el entorno del Estrecho y áreas de Málaga. En la fachada atlántica gallega, las lluvias también serán probables durante las primeras horas del día.

Por su parte, en Canarias, el viento se convertirá en el rasgo meteorológico más destacado. Se prevén rachas muy fuertes de componente norte, especialmente en zonas expuestas del archipiélago. Además, las precipitaciones serán persistentes en las islas montañosas y podrán intensificarse al final del día, acompañadas de tormenta en las islas orientales.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias y suroeste peninsular. 🌬️Caída de ramas y objetos. 🌊El mar puede arrastrar a personas en espigones, playas o acantilados. ⛈️ Posibles inundaciones y crecidas.https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/UdbQGuYZVh — AEMET (@AEMET_Esp) December 11, 2025

Sábado y domingo inestables

El sábado, la influencia directa de la borrasca Emilia acentuará la inestabilidad en Canarias, Andalucía y el área mediterránea. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y las precipitaciones serán frecuentes en el sur peninsular, Ceuta, Melilla, Baleares y buena parte del tercio oriental. Destaca la posibilidad de acumulados superiores a los 100 litros en Cádiz, Ceuta y el norte de las islas Canarias de mayor relieve, donde las lluvias serán fuertes, persistentes y con tormenta. En Málaga también se esperan registros importantes.

Por su parte, el viento continuará soplando con intensidad. De hecho, en Canarias se prevén nuevamente rachas muy fuertes de componente norte, mientras que en el Estrecho y Alborán aumentará la probabilidad de episodios de levante intenso. El predominio de vientos de componente este se extenderá a Baleares y a los litorales mediterráneos y del sur peninsular.

El domingo, la borrasca Emilia mantendrá el ambiente inestable, con especial incidencia en el sureste peninsular, los archipiélagos y el área del Estrecho. Se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, siendo probables episodios fuertes, persistentes y acompañados de tormenta y granizo ocasional en la mitad sur de esta zona y en el oeste de Alborán. En Canarias, las lluvias afectarán sobre todo al norte de las islas montañosas.

El viento seguirá siendo relevante. Canarias registrará rachas fuertes, especialmente durante las primeras horas, mientras que en el Estrecho y Alborán persistirán los intervalos de levante intenso. La situación tenderá a moderarse de forma progresiva, aunque el fin de semana quedará marcado por un predominio claro del viento y las precipitaciones.