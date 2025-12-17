La AEMET avisa de tormentas y granizo en el Mediterráneo con subida de temperaturas

La jornada de este miércoles 17 de diciembre viene marcada por una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla, debido a la influencia de un sistema de bajas presiones. Por lo que predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormenta y probabilidad de granizo ocasional. Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana y en zonas litorales y prelitorales de Cataluña. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se mantienen avisos activos por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana y Cataluña, avisos por precipitaciones en Baleares y por viento en Castilla-La Mancha.

En otros puntos de la fachada oriental peninsular no se descarta la aparición de chubascos localmente fuertes, así como en Baleares y Melilla. Frente a este escenario, el resto del país presenta una evolución más estable. De hecho, las altas presiones se imponen en amplias zonas, dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste, mientras que en otras áreas persisten intervalos nubosos. Por ejemplo, en el Cantábrico oriental se esperan precipitaciones débiles al inicio del día y en el extremo noroeste la aproximación de un frente mantendrá los cielos cubiertos.

Durante la mañana se formarán bancos de niebla en interiores de los tercios norte y este peninsulares y en zonas de montaña. Estas nieblas podrán ser localmente persistentes en la Ibérica sur, reduciendo la visibilidad en algunos tramos. El viento soplará moderado del este y nordeste en Baleares y en la fachada oriental peninsular, con posibilidad de intervalos fuertes. En el Estrecho y Alborán predominará el poniente, rolando a levante, mientras que en el resto del territorio los vientos serán flojos, con intervalos moderados en el litoral del Cantábrico y Galicia.

📈OTOÑO 2025 | Muy cálido y seco en el conjunto España. 🌡️ Los tres meses fueron más cálidos de lo normal, especialmente octubre. ☔️ Trimestre seco en zonas sobre todo del norte y este peninsular. No obstante, hubo episodios de lluvias torrenciales.https://t.co/RaHxJ1r69i pic.twitter.com/x3GtAf3yZv — AEMET (@AEMET_Esp) December 16, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a ascender en la Península y Baleares, de forma ligera en general. Por su parte, las mínimas subirán en la Comunidad Valenciana, mientras que descenderán en la mitad norte peninsular y en las depresiones del suroeste, con pocos cambios en el resto. No se descartan heladas débiles en áreas de montaña y de manera puntual en la Meseta Norte.

En Canarias, el día será inestable, con cielos nubosos y precipitaciones, más abundantes en las vertientes norte de las islas centrales. En cuanto a las temperaturas, en el archipiélago registrarán un ligero descenso, manteniéndose en valores suaves y acordes al contexto general del país. En Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre los 17 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 17 y 22 grados.