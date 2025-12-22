Masa de aire frío en la Península: heladas fuertes, lluvia y cota de nieve a 800 metros

La situación meteorológica de este lunes 22 de diciembre viene marcada por la continuidad de una masa de aire frío que afecta a la Península y Baleares. Este escenario favorece un predominio de cielos nubosos o cubiertos y la presencia de precipitaciones, aunque con una intensidad previsiblemente menor que la registrada en jornadas anteriores. Además, el extremo este peninsular quedará, en general, al margen de estas lluvias.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Aragón presenta aviso amarillo por bajas temperaturas; el Principado de Asturias y Cantabria mantienen avisos amarillos por nieve y fenómenos costeros; Castilla y León está en aviso amarillo por nieve; Cataluña cuenta con avisos amarillos por lluvias y nevadas; Galicia se encuentra en aviso amarillo por fenómenos costeros y nieve; el País Vasco mantiene aviso amarillo por fenómenos costeros, mientras que la Ciudad de Melilla tiene activados avisos por fenómenos costeros.

En general, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las fachadas atlánticas y en el oeste peninsular. De forma paralela, un frente asociado al Mediterráneo dejará lluvias en Baleares y en la costa norte de Cataluña. Además, en los litorales del norte se esperan precipitaciones puntualmente fuertes, mientras que en otras zonas tendrán un carácter más débil o intermitente.

La nieve se registrará de forma débil en los principales sistemas montañosos del norte del país, sin descartar que también aparezca en zonas próximas, especialmente en la meseta Norte, el este de la meseta Sur y el nordeste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros, con tendencia a ascender a lo largo del día por el oeste, alcanzando los 1.000 a 1.200 metros en el norte y los 1.200 a 1.500 metros en el resto. En el Pirineo central y oriental podría mantenerse o incluso descender por debajo de los 1.000 metros.

Durante la mañana se formarán bancos de niebla en las vegas de los principales ríos del suroeste. Los vientos soplarán del oeste y noroeste, moderados en general, con rachas fuertes o muy fuertes en los litorales del Cantábrico y episodios intensos en el sur peninsular, el Golfo de Valencia y Baleares.

❄️Las masas de aire sobre España en los próximos días serán más frías de lo normal, entendiendo como tal que su temperatura será inferior a la media 1991-2020 para estas fechas. Se notará sobre todo de día. Habrá heladas nocturnas, pero dentro de lo habitual para la época.

[1/2] pic.twitter.com/nEI76pl56C — AEMET (@AEMET_Esp) December 21, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mitad oeste peninsular, mientras que descenderán en la mitad este, Baleares y Melilla. Las mínimas bajarán en el este y en Baleares, con pocos cambios en el resto y ligeros ascensos en el noroeste. Además, se esperan heladas en amplias zonas del interior peninsular y en las sierras del sureste, localmente moderadas en la meseta Norte y fuertes en áreas montañosas del Pirineo.

En Canarias se prevén intervalos nubosos, con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de precipitaciones ocasionales en el resto. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán valores suaves, con temperaturas previstas entre los 18 y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 17 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.