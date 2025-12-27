Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Gerona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Gerona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.

De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ➡️ Actualización del 26 de diciembre. ➡️ Lluvias fuertes y persistentes en el área mediterránea y sur de Andalucía durante el fin de semana. ➡️A partir del lunes, nieblas y más frío. 🎅¡Felices fiestas! 🔗 https://t.co/Tr0X82tKSg pic.twitter.com/MdvjQ1WzjZ — AEMET (@AEMET_Esp) December 26, 2025

En este sentido, se mantiene la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, con tendencia a abrirse claros en el archipiélago.

Asimismo, serán persistentes y fuertes en el este de Cataluña, aunque AEMET aún ve posible que también llueva de forma local en estas islas y Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo, nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, como también en las del centro, a una cota de entre 1.400 y 1.600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. Además, se esperan bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

El temporal provoca la crecida de los ríos en Cataluña

El temporal que afecta a Cataluña ha provocado la crecida de varios ríos, como el Ges o el Manol, que han superado el umbral de peligro, y ha obligado también a evacuar a los pasajeros de dos trenes, unas 220 personas en total que habían quedado parados por la caída de sendos árboles en la vía, y una residencia de atención para personas con discapacidad intelectual.

La residencia, situada en el Far d'Empordà (Gerona), llevaba a primera hora de la mañana de este viernes 67,7 metros cúbicos. En total, se ha evacuado de allí a 16 personas, seis de ellas gracias a personal de la misma residencia y otras 10 con la ayuda de los Bomberos, aunque todas ellas ilesas.

También ha presentado un caudal muy alto el río Ges, en Torelló (Barcelona), con 90,3 metros cúbicos por segundo, aunque horas después ha bajado a 79, y el río Muga, que a su paso por Sant Llorenç de la Muga llegó a sumar 53 m3 por segundo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta del plan del Parque fluvial del Besòs por la previsión del desbordamiento del canal central. Han solicitado precaución y respetar el cierre de los accesos.