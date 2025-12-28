Noche larga y complicada en la provincia de Málaga por culpa de las fuertes lluvias e inundaciones que se han registrado, especialmente durante esta madrugada, en el entorno del río Guadalhorce.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevaba ayer a rojo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga, por precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que provocó el envío a la población de la zona el mensaje de alerta de Protección Civil.

El conocido como Es-Alert sonó sobre las 21:00 horas, minutos después de la activación del aviso rojo por parte de la Aemet, y en él se pedía a la población de la zona afectada extremar la prudencia y evitar desplazamientos innecesarios.

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

🔴☔️ AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en la zona de Sol y Guadalhorce (Málaga) ⚠️ Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Evita cauces y zonas inundables. ➡️ Aviso en vigor, en principio, hasta las 3:59 de la madrugada del domingo 28 pic.twitter.com/ryP4I6n5W6 — AEMET (@AEMET_Esp) December 27, 2025

Además, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Málaga se constituyó en el Centro Municipal de Emergencias a las 22.45 horas, según ha informado el Ayuntamiento de la capital en un mensaje en redes sociales. Cabe recordar que el Consistorio ha informado en la noche de este sábado que el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga ha pasado a fase de emergencia, situación operativa 1.

Asimismo, han detallado que se ha reforzado la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se han enviado efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

A lo largo de este sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, "aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia".

La mayoría de ellos proceden de la provincia de Málaga (54), siendo el municipio más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos --vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer--; anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

Además, se han activado un total de quince planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL) en la provincia de Málaga: Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Genalguacil, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín el Grande, Campillos, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín, Teba, Alozaina y Yunquera.

El aviso rojo ha estado vigente hasta las 4:00 horas y las precipitaciones más intensas se han registrado en la zona de la Sierra de las Nieves, según la Aemet. El resto de la provincia continúa con aviso naranja.

Además, piden que no se crucen zonas inundables y que no se realicen actividades en cauces y sus proximidades.

Juanma Moreno ha pedido "no bajar la guardia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía anoche precaución y "que nadie baje la guardia en Málaga" debido a las lluvias que se están registrando en la zona,.

"Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...", ha escrito en un mensaje en X, en el que pide "mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza". "Evitemos riesgos innecesarios", ha concluido.

Por favor, que nadie baje la guardia esta noche en Málaga. Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín... Mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza. Evitemos riesgos innecesarios. pic.twitter.com/AnEJAEIMN0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2025

Por otro lado, también el Ayuntamiento del municipio malagueño Cártama ha informado de que está cortada la carretera A-7057 entre la localidad y Estación de Cártama. Además, el alcalde, Jorge Gallardo, ha advertido de la crecida del río Guadalhorce a su paso por el municipio.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.