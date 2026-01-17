La nieve afecta a 52 carreteras de ocho provincias este sábado

El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España afecta a 52 carreteras de ocho provincias, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, sobre las 10.30 horas, debido a la nieve, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano y también en Segovia, por la AP-61, en El Espinar.

Por otro lado, la DGT ha informado que queda totalmente prohibido el paso de camiones o articulados en Ávila, concretamente en la A-50, en Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo y también en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.

También se encuentran intransitables las carreteras DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y las carreteras NA-2011 y NA-2012 en las localidades de Pikatua e Irati en Navarra.

Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia.

En Cataluña, hasta seis carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular este sábado: la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Gerona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

En Salamanca, también es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 desde Peña de Francia. Por último, en las provincias de León y Palencia también están en alerta por nieve la CL-626 en la Espina, la CL-615 en Guardo y la CL-627 en Piedrasluengas, aunque se permite el tránsito sin ningún tipo de restricción.

La DGT y la Aemet piden que los ciudadanos se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de coger su vehículo, así como si es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno si van a circular en carreteras afectadas por nieve.