La borrasca Ingrid barre la Península: alerta por nieve, viento y fuerte oleaje

La situación meteorológica de este jueves 22 de enero estará dominada por el paso de sucesivos frentes asociados a la borrasca Ingrid, dando lugar a un marcado temporal atlántico. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio, aunque en la fachada oriental y en el interior del nordeste peninsular se alternarán con periodos poco nubosos. Además, desde primeras horas se esperan precipitaciones en Baleares, zonas del este, Cantábrico, Galicia y áreas de montaña, con una tendencia inicial a remitir antes de reactivarse de oeste a este durante la segunda mitad del día. Estas precipitaciones acabarán afectando a la mayor parte de las vertientes atlántica y cantábrica.

Por ello, el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja una jornada marcada por diferentes niveles de riesgo en numerosas comunidades autónomas. Predominan los avisos de nivel amarillo y naranja, principalmente por viento, fenómenos costeros y nieve. Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco presentan avisos relevantes asociados al viento y al estado de la mar. Andalucía mantiene avisos por viento, fenómenos costeros y nieve en zonas concretas. Baleares cuenta con avisos por viento y mala mar, mientras que Cataluña y la Comunidad Valenciana presentan avisos por viento y fenómenos costeros. En Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha destacan los avisos por nieve, especialmente en áreas de montaña. La Región de Murcia y Melilla presentan avisos vinculados al viento y al estado del mar.

Hay que tener en cuenta que los acumulados más importantes se esperan en el oeste de Galicia, donde las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y de granizo ocasional. También existe la posibilidad de alguna tormenta en Baleares. La cota de nieve se situará entre los 1300 y 1600 metros en el sureste peninsular y entre los 1100 y 1400 metros en el centro y la mitad norte, con probables acumulaciones significativas en zonas de montaña. En el extremo noroeste, la cota tenderá a descender por debajo de los 1000 metros al final de la jornada, reforzando el riesgo de nevadas en áreas elevadas del centro, norte y este peninsular.

El viento será otro de los elementos destacados del episodio. Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, con intensidades fuertes asociadas al temporal atlántico en el norte. Se prevén rachas muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, el Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular, así como en regiones de montaña del centro y norte.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal atlántico. ➡️ Temporal marítimo muy importante y nevadas en cotas bajas. ➡️ Es peligroso acercarse a la línea de costa. Si vas a viajar, consulta el estado de las carreteras. + info 👉 https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/fjVOaBTnLv — AEMET (@AEMET_Esp) January 21, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas mostrarán un comportamiento desigual en el conjunto del país. Las máximas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, el Cantábrico, Baleares y las montañas del este, mientras que tenderán a subir en el resto del cuadrante nordeste, en el este de la meseta Sur y en Canarias. En amplias zonas se registrarán pocos cambios. En cuanto a las temperaturas mínimas, estas bajarán en el tercio noroeste y en los Pirineos, permanecerán sin variaciones en Baleares y el tercio oriental, y subirán en el resto del territorio. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, con carácter moderado en el Pirineo.

En el archipiélago canario se mantendrán cielos nubosos, con precipitaciones concentradas principalmente en los nortes de las islas montañosas y con intervalos nubosos en el resto. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre los 17 y los 21 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre los 17 y los 22 grados, en un entorno térmico estable en comparación con el resto del territorio nacional.