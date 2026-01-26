Alerta roja en Galicia y caos en decenas de carreteras por la nieve y las lluvias

Este lunes 26 de enero se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados destacados en Galicia y en el oeste del sistema Central, por el paso continuo de frentes atlánticos. La jornada será inestable y muy nubosa, aunque por la mañana lloverá menos en el centro y este peninsular. A partir del mediodía, un nuevo frente entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando lluvias casi generalizadas, salvo en el arco mediterráneo y Baleares, donde serán débiles o no aparecerán. Las precipitaciones más intensas se darán en el noroeste y zonas de montaña.

Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por fenómenos adversos. Destaca el aviso rojo por lluvias en Galicia, donde coinciden también avisos por viento y fenómenos costeros. Hay avisos naranjas por nevadas en Aragón y por lluvias y mala mar en Andalucía. Predominan los avisos amarillos por viento y temporal marítimo en el Cantábrico oriental, Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Melilla; por lluvias en Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León; y por nieve, viento y mala mar en Cataluña.

En Galicia, además de los mayores acumulados, se espera deshielo y lluvias ocasionalmente acompañadas de tormenta. Además, la cota de nieve subirá de oeste a este, desde unos 900–1100 metros en el norte y 1100–1500 en el resto, hasta situarse por encima de 2000 metros. Las nevadas más importantes se limitarán al Pirineo al inicio y a cumbres de la mitad norte. También se formarán nieblas y brumas en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en general, salvo en el valle del Ebro; las mínimas ascenderán, con heladas débiles aún en montañas del norte. El viento será del sur y oeste, más intenso en litorales, con rachas fuertes o muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán, Baleares y, al final del día, en el noroeste y la zona cantábrica.

La DGT informa

La nieve afecta a 82 carreteras de la red nacional, de hecho, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-23 en Sabiñánigo (Huesca). Además, permanecen intransitables diferentes vías en Almería, Granada, Teruel, Asturias, Zamora, Salamanca, Barcelona, Cáceres, Ourense y varias de Navarra.

Pero es que también es obligatorio el uso de cadenas en numerosos puertos y carreteras de montaña de Almería, Granada, Burgos, Huesca, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Lleida y Navarra, incluidos accesos a zonas como Formigal, Cerler, Candanchú, Somiedo, Leitariegos o San Isidro. Los camiones tienen restringido el paso en la SO-830 en Vinuesa (Soria), y se circula con precaución en vías de Jaén, Albacete, Palencia, Teruel, Segovia, León, Lugo y Madrid. La nieve complica especialmente la circulación en áreas montañosas del norte, centro y sureste peninsular.