Temporal de viento y lluvia: la AEMET pone en alerta a media España con rachas muy fuertes

Este jueves 29 de enero persistirá la circulación atlántica con el paso de un frente que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares. Estas lluvias serán menos probables e intensas en la fachada oriental, en el extremo nordeste peninsular, en el norte de Baleares y en Melilla. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y en las montañas de la vertiente atlántica. También serán destacados, y con probabilidad de carácter persistente, en zonas de sierra del sureste peninsular.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observan avisos de nivel amarillo y naranja en diversas comunidades, asociados a distintos fenómenos meteorológicos. Andalucía presenta avisos por viento, fenómenos costeros y lluvias, por su parte, Aragón muestra avisos por viento. En cuanto al Principado de Asturias, Baleares y Cantabria tienen avisos relacionados con fenómenos costeros y viento. Castilla-La Mancha aparece con avisos por lluvias y viento, mientras que Cataluña tiene avisos por viento. Luego Galicia combina avisos por fenómenos costeros y viento. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana figuran con avisos por viento y fenómenos costeros. El País Vasco muestra avisos por fenómenos costeros. También aparecen avisos en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla, igualmente vinculados al viento y al estado de la mar.

Durante la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a disminuir y se abrirán algunos claros. No obstante, en el sur peninsular y en el cuadrante noroeste, así como en el área cantábrica, un nuevo frente mantendrá la inestabilidad. En estas zonas no se descarta que las lluvias puedan ir acompañadas localmente de tormenta e incluso de granizo.

La nieve aparecerá en montañas del centro y de la mitad norte. La cota se situará entre 1000 y 1200 metros, ascendiendo hasta 1500 o 1700 en el entorno pirenaico. En el resto del cuadrante nordeste y centro norte se moverá entre 1300 y 1500 metros, subiendo después por encima de 1800. En el noroeste bajará desde 2000 hasta situarse entre 1300 y 1500 metros. Además, predominará el viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental.

🌀Durante los próximos días continuaremos bajo la influencia de borrascas atlánticas, que volverán a traer lluvias abundantes, vientos muy fuertes, temporal marítimo y nieve a las montañas. ℹ️No olvides consultar nuestros avisos en web y app. pic.twitter.com/svRiX0o7si — AEMET (@AEMET_Esp) January 28, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas tenderán a subir de forma casi generalizada en la Península y Baleares, con un ascenso especialmente notable en las máximas de amplias zonas de la mitad norte peninsular. Este aumento será más perceptible durante las horas centrales del día, suavizando el ambiente respecto a jornadas anteriores. Las mínimas, en cambio, tendrán un comportamiento más desigual, con pocos cambios en Cataluña y sin variaciones destacables en el cuadrante suroeste en cuanto a las máximas. Aun así, en áreas de montaña de la mitad norte se mantendrán condiciones frías, con heladas débiles en cotas altas, más frecuentes e intensas en el Pirineo, donde el ambiente seguirá plenamente invernal.

Por su parte, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos. El viento será flojo de oeste, rolando a norte moderado. Se esperan pocos cambios térmicos en el archipiélago, dentro de esa estabilidad, las temperaturas se mantendrán en valores suaves. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén registros entre 17 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 16 y 23 grados. Estas cifras reflejan un ambiente templado y sin variaciones destacables.