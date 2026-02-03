Martes de inestabilidad: desplome de temperaturas y avisos por nieve y fuerte viento

La jornada de este martes 3 de febrero estará marcada por un ambiente inestable en buena parte de la Península y Baleares debido a la entrada de una masa de aire húmeda tras el paso de un frente. En general predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, aunque el Cantábrico, Baleares y amplias zonas de la fachada oriental y del nordeste peninsular tendrán intervalos de nubes. Las precipitaciones afectarán sobre todo a la vertiente atlántica, el oeste del Cantábrico, el entorno del mar de Alborán y el Pirineo, mientras que en otras zonas serán menos probables y, en general, en forma de chubascos ocasionales.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades presentan alertas de nivel amarillo y naranja a lo largo del día por distintos fenómenos. En Galicia destacan avisos por fenómenos costeros, nieve y tormentas, encontrándose todo el día en nivel naranja. Por su parte, Andalucía muestra avisos por fenómenos costeros y viento, con periodos en amarillo y un repunte a naranja al final de la jornada en el litoral. En Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid figuran avisos relacionados con nevadas, en general de nivel amarillo en diferentes momentos del día. La Ciudad de Ceuta también presenta avisos por viento y condiciones marítimas adversas, con intervalos que alcanzan el nivel naranja en las últimas horas.

Como está siendo habitual en los últimos días, en Galicia y el oeste de Andalucía los chubascos podrán ser persistentes y, de forma puntual, intensos, con posibilidad de tormenta y granizo menudo. También en el área de Alborán no se descarta algún episodio localmente fuerte. A medida que avance el día, la llegada de un nuevo frente hará que las precipitaciones se extiendan de forma más clara por el suroeste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 900 y 1200 metros, lo que favorecerá acumulados significativos en zonas de montaña del centro y del norte. Además, podrán formarse bancos de niebla en áreas montañosas y brumas extensas asociadas al frente en la mitad suroeste al final de la jornada.

El viento soplará de forma moderada en la mayoría de regiones: del norte en Canarias, de oeste y suroeste en el sur peninsular y de sur y suroeste en gran parte del resto. Habrá intervalos fuertes con rachas muy fuertes en los litorales de Galicia y Andalucía, además de primeras horas con viento intenso en puntos del extremo este peninsular y Baleares. También en el archipiélago canario se esperan cielos nubosos o con intervalos, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

01/02 23:54 AVISOS PASADO MAÑANA | España: costeros, lluvias, nevadas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/bIIilibHB9 — AEMET (@AEMET_Esp) February 1, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a descender de forma bastante general, con la excepción del entorno del valle del Ebro y el tercio suroeste peninsular, donde apenas variarán. Las mínimas bajarán sobre todo en la fachada oriental y el nordeste, manteniéndose más estables en el resto del territorio. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y del sureste, que serán moderadas en el Pirineo.

En Canarias se refleja esa suavidad característica del archipiélago: en Las Palmas de Gran Canaria se moverán aproximadamente entre 17 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 22 grados. Estos registros contrastan con las heladas previstas en áreas montañosas peninsulares y con el descenso general de las máximas, situando a las islas en un escenario térmico más templado dentro del conjunto del país.