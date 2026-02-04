La borrasca Leonardo barre España con alerta máxima en el sur y nieve en cotas bajas

Los frentes asociados a la borrasca Leonardo mantendrán este miércoles 4 de febrero una situación de tiempo adverso en amplias zonas del país. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros más probables en puntos de la fachada oriental peninsular y en el archipiélago balear. Se esperan precipitaciones generalizadas, aunque serán poco probables en Cataluña. Los mayores acumulados, con lluvias persistentes y de intensidad fuerte, se concentrarán en Galicia, el tercio sur peninsular y áreas montañosas del oeste.

En cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía figura con avisos de nivel rojo por lluvias, además de avisos por fenómenos costeros y viento. Galicia mantiene nivel naranja y amarillo por avisos por fenómenos costeros, tormentas y precipitaciones. Ceuta presenta aviso naranja por fenómenos costeros, viento y lluvia. En el interior peninsular, varias comunidades cuentan con avisos por nevadas, entre ellas Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. También hay avisos por viento y fenómenos costeros en Extremadura, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que Melilla registra avisos por fenómenos costeros.

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur peninsular. En Andalucía podrán alcanzar intensidad localmente muy fuerte, con acumulados que podrían superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga, y los 150 litros en áreas de Granada y Jaén. En Galicia, las lluvias irán acompañadas de tormentas y granizo ocasional. Ceuta también se verá afectada por precipitaciones persistentes dentro de este episodio de inestabilidad.

Por su parte, la nieve aparecerá en áreas de montaña del centro y norte peninsular. La cota se situará inicialmente entre 800 y 1.100 metros y tenderá a ascender de suroeste a nordeste hasta superar los 1.800 o 2.000 metros, salvo en el nordeste, donde se mantendrá en torno a 1.500 metros. Se prevén acumulaciones significativas durante la primera mitad del día en cordilleras del centro y norte, así como en zonas próximas de la meseta Norte y del nordeste de la meseta Sur.

El viento soplará de componente oeste en la mayor parte del territorio, con intensidad moderada. En el Cantábrico y en el alto y medio Ebro predominarán los vientos del sur, mientras que en el interior del nordeste serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas de Andalucía, Ceuta y los litorales de Galicia y del Cantábrico, además de en puntos del interior del este peninsular, el litoral sureste y el sur de Baleares. También se formarán bancos de niebla en áreas de montaña y en el norte de ambas mesetas.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Temporal atlántico. 🌧️ Lluvias muy abundantes, sobre todo en Andalucía. Puede haber inundaciones. 💨 Viento intenso el jueves en la Península. Posibles caídas de ramas y objetos. Sigue las indicaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/BiDdaiY5CL — AEMET (@AEMET_Esp) February 3, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en buena parte de la Península, especialmente en el oeste y sur, mientras que en Baleares y en el tercio nordeste peninsular apenas variarán o incluso descenderán ligeramente. Este contraste térmico se notará entre el suroeste, con ambiente más templado pese a la lluvia, y el nordeste, donde el aire más frío mantendrá valores contenidos.

Por su parte, las mínimas también irán en ascenso en el tercio sur y en el extremo oeste peninsular, con un aumento localmente notable en el entorno del golfo de Cádiz. En el resto del país los cambios serán poco significativos, lo que favorecerá madrugadas frías en amplias zonas del interior. Se esperan heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sureste, y heladas moderadas en el Pirineo.

En Canarias, el comportamiento térmico será estable, con ambiente suave. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 16 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, con escasa amplitud térmica diaria.