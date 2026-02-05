Temporal atlántico: lluvias fuertes y avisos naranjas en gran parte del país

La situación meteorológica de este jueves 5 de febrero estará condicionada por la presencia de la borrasca Leonardo al sur de Irlanda, que seguirá impulsando un temporal atlántico con la llegada de frentes y descargas postfrontales. En este contexto, se esperan precipitaciones generalizadas en buena parte del territorio, aunque serán menos probables y de carácter débil y ocasional en las islas y en el extremo sureste peninsular.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja avisos de nivel naranja en Andalucía por viento, fenómenos costeros y lluvias, mientras que en Aragón hay aviso por viento. Por su parte, en el Principado de Asturias y en Cantabria los avisos se deben a fenómenos costeros. Las Islas Baleares presentan avisos naranjas a lo largo de la tarde por fenómenos costeros y viento. En Castilla y León se señalan avisos naranjas durante gran parte del día por lluvias, nevadas y viento. Castilla-La Mancha y Extremadura están bajo aviso naranja por lluvias y viento. En Galicia coinciden avisos naranjas por lluvias, fenómenos costeros, viento y tormentas. La Comunidad de Madrid tiene aviso por viento, al igual que La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra. La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Ciudad de Ceuta presentan avisos por fenómenos costeros y viento.

Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, con acumulados significativos, especialmente en el entorno del Estrecho, en zonas de montaña del centro y de la mitad sur peninsular y en Galicia. En esta última comunidad, además, podrán presentarse de forma ocasional acompañadas de tormenta y granizo. También se prevén acumulados relevantes en otras áreas de la meseta sur, en Extremadura y en el oeste de Castilla y León.

Además, en las zonas de montaña del centro y del norte peninsular se esperan nevadas, con una cota situada en torno a los 1500 a 1800 metros en los Pirineos y por encima de los 2000 metros en el resto de cordilleras, aunque tenderá a descender al final del período hasta situarse alrededor de los 1500 metros. En paralelo, se formarán bancos de niebla en regiones de montaña y en zonas interiores de Galicia, además de brumas asociadas al paso de los frentes.

El viento será otro de los elementos destacados. Soplará de componente oeste y suroeste de forma moderada en la mayor parte del país. En los interiores del cuadrante nordeste predominará un régimen más flojo y de dirección variable, mientras que en el Cantábrico y en el alto y medio Ebro dominará la componente sur. Salvo en ese nordeste peninsular, se prevé que el viento alcance intensidades fuertes con rachas muy fuertes de manera bastante generalizada en la Península y Baleares. Estas rachas intensas también podrán darse en zonas altas de las islas Canarias occidentales.

🌧️El jueves seguirá lloviendo en Andalucía. Lo hará con menor intensidad, aunque seguirán sumando litros en zonas ya muy saturadas. ➡️Lluvias abundantes en zonas de Galicia y entorno de sistema Central. 🌬️El viento será otro factor adverso: rachas muy fuertes en amplias zonas. pic.twitter.com/1IDOUCav4O — AEMET (@AEMET_Esp) February 4, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, estas presentarán un ascenso generalizado, especialmente en las mínimas, debido a la influencia cálida posterior al paso de los frentes atlánticos asociados a la borrasca Leonardo. Las máximas serán más altas de lo habitual en amplias zonas del interior y el este peninsular, con pocos cambios o descensos leves únicamente en el noroeste. Por su parte, las mínimas subirán de forma notable en áreas del oeste y centro, mientras que en el suroeste y en Canarias se mantendrán con pocos cambios. En las zonas de montaña del norte y centro se esperan heladas débiles, particularmente por la noche y primeras horas de la mañana, aunque con tendencia a suavizarse a lo largo del día.

Luego, en Canarias, las temperaturas reflejarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores, en contraste con el ascenso térmico previsto en la mayor parte del país. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 16 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 22 grados, manteniéndose dentro de un rango suave y estable.