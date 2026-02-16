El tiempo da un vuelco: alerta naranja y rachas muy fuertes de viento este lunes

Este lunes 16 de febrero un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el tercio norte peninsular. Los mayores acumulados se registrarán en Galicia, la mitad oriental del Cantábrico y la cara norte del Pirineo, donde las lluvias podrán ser persistentes. En el extremo nordeste se esperan intervalos nubosos sin precipitaciones, mientras que en el resto de la vertiente atlántica predominarán los cielos muy nubosos con posibilidad de lluvias ocasionales en la meseta Norte y zonas de montaña del centro y sur. El extremo sur y las regiones mediterráneas, incluidas Baleares, quedarán con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Por su parte, en el Pirineo se prevén nevadas por encima de 1800 a 2000 metros, bajando la cota hasta 1500 metros al final del día.

En el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Melilla. Asturias mantiene avisos por fenómenos costeros, mientras que Castilla y León y Navarra activan avisos por nieve en zonas de montaña. Cataluña y Navarra presentan avisos por viento, con nivel naranja en áreas de Cataluña por mayor intensidad. También se observan tramos en color verde en comunidades como Asturias, Murcia y Melilla, lo que indica ausencia de riesgo meteorológico en determinadas franjas horarias.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares. Será moderado en la mitad norte, el tercio oriental y Baleares, y más flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. En el Cantábrico alcanzará intensidad fuerte, tendiendo a amainar posteriormente. Se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio oriental peninsular, con posible afección a áreas del litoral mediterráneo y zonas altas del centro.

Hay que tener en cuenta también que, según información de hace 10 horas facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 142 carreteras permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos. En la red principal, las incidencias afectan a Cádiz, con cortes en la A-48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa y en la A-381 en Los Barrios y Medina-Sidonia sentido Jerez de la Frontera, donde se ha habilitado un carril en sentido contrario; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo hacia Albacete también cuentan con un carril alternativo; y en Lugo, la A-6 permanece cortada en el túnel de Neira hacia A Coruña, con desvío señalizado por la N-6. En la red convencional y secundaria, Andalucía concentra el mayor número de vías afectadas, especialmente en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. También hay cortes en Aragón (Huesca), Extremadura (Cáceres y Badajoz), Castilla y León (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora), Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real), Galicia (Lugo y Ourense), Asturias, Euskadi (Gipuzkoa y Álava) y Navarra. La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

🌤️ Un anticiclón próximo a la Península hará que la semana sea menos lluviosa, aunque con matices. ➡️ Lluvias abundantes en el extremo norte el lunes. ➡️ Un frente dejará precipitaciones en el norte y oeste el miércoles y jueves, mucho menos intensas que en semanas anteriores. pic.twitter.com/ZFRmTGHbml — AEMET (@AEMET_Esp) February 15, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico oriental donde descenderán y en el valle del Guadalquivir donde apenas variarán. Las mínimas subirán de forma generalizada, de manera notable en el interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Las heladas quedarán restringidas a cotas altas del Pirineo.

En Canarias predominarán los cielos despejados, aunque con presencia de calima y concentraciones significativas, especialmente en el sur del archipiélago. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable. En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre 18 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 16 y 26 grados, en un contexto de ambiente suave en el conjunto del archipiélago.