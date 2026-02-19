Vientos huracanados de 120 km/h y nieve: el mapa de la alerta de la Aemet

Este jueves 19 de febrero se prevén rachas de viento muy fuertes que pueden llegar a superar los 70 km/h, especialmente en el litoral cantábrico, en el este y sureste peninsular y en Baleares. En cabos muy expuestos del Cantábrico y en puntos concretos del litoral y prelitoral sur catalán y de Baleares, las rachas pueden alcanzar intensidad huracanada, superando los 120 km/h. Además, se esperan precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y nevadas en las montañas del tercio norte.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la jornada, se mantienen activados avisos en buena parte del territorio por fenómenos costeros, viento y nieve. Predominan los avisos de nivel amarillo y naranja en el litoral cantábrico, Galicia, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como en zonas del interior del tercio norte. En áreas expuestas del Cantábrico y del litoral sur catalán y balear se contemplan situaciones de mayor intensidad asociadas al viento y al estado de la mar. También se registran avisos por nevadas en comunidades del norte peninsular, especialmente en entornos de montaña.

La situación estará marcada por la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste peninsular, junto con la llegada de altas presiones desde el suroeste a partir del mediodía. Este proceso favorecerá una estabilización progresiva de la atmósfera de sur a norte. De hecho, en el tercio norte se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los principales sistemas montañosos. Los mayores acumulados se esperan en áreas litorales. En el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos conforme avance la jornada.

Las precipitaciones serán menos probables hacia el sur y el este, con tendencia a remitir durante la tarde y sin previsión en el extremo oriental. Se registrarán nevadas en los principales sistemas montañosos y zonas próximas, con una cota situada entre los 700 y 1000 metros en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, donde se prevén acumulados significativos.

El viento soplará moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, con tendencia a amainar en la vertiente atlántica durante la segunda mitad del día. Será de intensidad fuerte en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán. También se prevén rachas muy fuertes en el interior del área cantábrica y en zonas altas de la mitad norte, así como en gran parte del tercio oriental peninsular, donde podrán ser huracanadas en áreas expuestas y en el litoral sur catalán. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte.

Miércoles y jueves: precipitaciones en la mitad norte peninsular con rachas de viento muy fuertes y con cota de nieve que bajará a 800-1000 m la madrugada del jueves. Bajada de temperaturas. De viernes a domingo: predominio de sol y temperaturas en aumento. Nieblas matinales. pic.twitter.com/zhXUBFjbq8 — AEMET (@AEMET_Esp) February 16, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en todo el territorio, con un descenso notable en el litoral cantábrico, el Pirineo, el sureste peninsular y en zonas altas del interior. Por su parte, las mínimas bajarán en la Península y en Baleares, aunque se prevén ligeros ascensos en depresiones del noreste y de forma local en el sureste. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre 17 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 15 y 21 grados. Estas cifras se sitúan dentro del contexto general del país, marcado por el descenso térmico en la mayor parte del territorio, aunque en el archipiélago las variaciones son más suaves en comparación con la Península.