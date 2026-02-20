Las temperaturas se disparan tras el paso del temporal

El viento muy fuerte y la mala mar marcarán el tiempo este viernes, en una jornada de transición hacia la estabilidad atmosférica impulsada por el avance de un anticiclón desde el oeste. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en varios puntos del norte y nordeste peninsular y en Baleares, en un día en el que también se registrarán nevadas en el Pirineo y un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas de montaña.

Durante la madrugada y primeras horas, persistirá la inestabilidad en el Cantábrico oriental y en los Pirineos. En estas áreas los cielos estarán cubiertos y se producirán precipitaciones en la primera mitad del día. Además, nevará en la cara norte del Pirineo, con una cota situada en torno a los 1.000/1.300 metros. En el resto del extremo norte la nubosidad será abundante hasta la tarde, mientras que en buena parte de la Península y Baleares predominarán los intervalos nubosos tendiendo a despejarse conforme avance la jornada.

El episodio más significativo estará asociado al viento. En el bajo Ebro, Pirineos y Baleares soplará del noroeste moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, superando los 70 kilómetros por hora. De forma puntual, en zonas altas del prelitoral mediterráneo, las rachas podrán alcanzar intensidad huracanada de madrugada, con valores superiores a 120 kilómetros por hora. En la mitad oriental peninsular se esperan vientos de componente oeste y noroeste moderados, que tenderán a amainar a partir del mediodía.

En este contexto, AEMET ha activado avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en Baleares y naranjas Cataluña, mientras que Cantabria, País Vasco, Principado de Asturias y Comunidad Valenciana mantienen avisos por fenómenos costeros. Los avisos se concentran especialmente en las primeras horas del día, coincidiendo con el momento de mayor intensidad del viento y del temporal marítimo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, salvo en el entorno del Ebro y en los litorales mediterráneos, donde apenas se esperan cambios. El aumento será notable en los sistemas montañosos peninsulares, con subidas superiores a seis grados, excepto en el Pirineo. Las mínimas descenderán de forma ligera en la mayor parte del territorio. Se prevén heladas débiles en la meseta norte, en el nordeste de la meseta sur y en zonas de montaña.

🌞De viernes a domingo: predominio de sol; bancos de niebla en el interior peninsular. En Canarias, sábado y domingo, episodio de calima. 🌡️A partir del viernes, temperaturas máximas en ascenso, más propias de principios de la primavera. Heladas en el interior norte peninsular. pic.twitter.com/hffD9L3WF0 — AEMET (@AEMET_Esp) February 19, 2026

El sábado 21 la situación tenderá a estabilizarse de forma clara. Un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias. No se prevén precipitaciones y los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas. De madrugada podrán formarse nubes bajas, brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte y de la meseta norte, así como algunas nubes bajas por la tarde en Galicia.

Las temperaturas continuarán en ascenso, especialmente las máximas, con subidas superiores a seis grados, en las montañas del nordeste y en las Canarias orientales. Las mínimas también subirán en general, aunque en Baleares y en los extremos nordeste y noroeste se esperan descensos débiles. Persistirán heladas débiles en zonas de montaña y en sectores de la meseta norte y nordeste de la meseta sur.

El domingo todo el territorio seguirá bajo la influencia anticiclónica, aunque el centro del sistema tenderá a desplazarse hacia el norte de África. No se esperan precipitaciones y predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada podrán aparecer nubes bajas, brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y litorales mediterráneos. Las temperaturas subirán de forma generalizada y las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de la mitad norte y de manera puntual a la meseta norte.