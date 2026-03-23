La borrasca Therese castiga a Canarias con fuertes tormentas frente a la estabilidad peninsular

La inestabilidad continúa marcando la situación meteorológica este lunes 23 de marzo, especialmente en Canarias debido a la influencia de la borrasca Therese. Los cielos se presentan muy nubosos o cubiertos en el archipiélago, con precipitaciones que pueden alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte, especialmente en las islas de mayor relieve. De hecho, estas lluvias pueden ir acompañadas de tormenta e incluso de granizo de forma puntual, lo que añade un componente adverso a la jornada. La persistencia de este episodio mantiene la atención en las zonas más montañosas, donde los efectos pueden ser más notables.

En la Península, el tiempo presenta un carácter más variable, con una pequeña inestabilidad centrada en el nordeste. Durante la primera mitad del día se esperan cielos nubosos con precipitaciones, que en el Pirineo serán en forma de nieve a partir de cotas situadas entre los 1.400 y 1.600 metros. Este episodio se concentra principalmente en las primeras horas, con tendencia a remitir a lo largo de la jornada.

En otras áreas, la nubosidad será también protagonista en momentos concretos. Por la mañana, se esperan nubes bajas en la vertiente cantábrica, mientras que por la tarde la nubosidad se extenderá a la vertiente mediterránea y Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. En contraste, amplias zonas del resto de la Península disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados, aunque con presencia de nubes altas.

Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas a primeras horas del día por la formón de brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y en el entorno del Pirineo. Estas nieblas serán en general poco persistentes, pero pueden dificultar la visibilidad en los desplazamientos matinales.

El viento será otro de los elementos destacados. Predominará la componente norte en la Península, con carácter flojo en el interior. En el valle del Ebro soplará cierzo moderado, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día, especialmente en áreas prelitorales de Tarragona. También se esperan rachas intensas en el Ampurdán, así como viento moderado en el litoral oeste de Galicia. En el Mediterráneo, Alborán y zonas del norte y noroeste, el viento será de componente este y nordeste, en general moderado.

23/03 04:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se prevén descensos en las máximas en la Meseta Norte, Baleares y en el este y nordeste peninsular, mientras que aumentarán en el sur y suroeste. Las mínimas subirán en el este, nordeste y Baleares, pero tenderán a bajar en la mitad oeste de la Península. En zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte podrían registrarse heladas débiles y puntuales.

En el archipiélago canario, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios a lo largo de la jornada, en línea con la estabilidad térmica habitual de la región pese a la situación de inestabilidad atmosférica. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán aproximadamente entre los 16 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 15 y los 20 grados. Estas cifras reflejan un ambiente templado, incluso con la presencia de lluvias, dentro del contexto general de temperaturas moderadas en el conjunto de España.