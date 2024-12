Los 100 euros que puedes evitar pagar a la DGT estas navidades

Como ya bien se sabe, en esta época del año predominan las celebraciones, las fiestas, los momentos en familia y con amigos, y los bonitos reencuentros. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda, las multas en carretera aumentan significativamente. No es una información que se diga por decir, ya que un estudio demuestra que efectivamente las infracciones suben, y por tanto, también lo hacen las multas y el dinero que hay que pagar. Este estudio indica que uno de cada cuatro conductores en España puede gastar hasta 100 euros en multas durante estas fechas.

Hoy en día, en este país, existen muchas causas para recibir multas, y para colmo, no son precisamente baratas. Si eres de esas personas que se marcan un presupuesto en fechas señaladas para no gastar de más, es recomendable tener mucho cuidado al conducir y al desplazarse. No solo por seguridad, que es lo prioritario, sino también por lo que podrías comprarte con el dinero que ahorras evitando las multas. Es fundamental ser previsor y tener en cuenta que los contratiempos pueden ocurrir.

Las multas más frecuentes

Para aquellos que llegan tarde a todos lados: son precisamente estos conductores los que suelen salir perjudicados. Aunque existen muchos tipos de infracciones con sus respectivas sanciones, hay varias que destacan y que son las más cometidas. Por ejemplo, el exceso de velocidad es una de las infracciones más comunes y el estacionamiento indebido es otra causa frecuente.

El exceso de velocidad, representa el 44% de las multas, es habitual en periodos de alta actividad, donde las prisas y el estrés pueden jugar en contra de la prudencia al volante. Por otro lado, el estacionamiento inadecuado, que origina el 40% de las sanciones, se da especialmente en zonas urbanas, donde los conductores se ven obligados a aparcar rápidamente mientras realizan sus compras de última hora o visitan a familiares.

Según el informe de Coyote, el número de radares en España ha aumentado en un 4% desde 2023, lo que ha incrementado la probabilidad de ser multado. Actualmente, España cuenta con 2.941 radares, de los cuales el 36,62% están en carreteras secundarias y el 37,60% en ciudades. Estas zonas, con mayor actividad y restricciones más estrictas, acumulan casi la mitad de las sanciones. En carreteras secundarias y autopistas, el exceso de velocidad y el incumplimiento de la señalización siguen siendo los errores más comunes.

Además de la sanción económica, estas infracciones pueden implicar la pérdida de valiosos puntos en el carnet de conducir, lo que representa un riesgo aún mayor. La tecnología también ayuda con las aplicaciones que alertan sobre radares y otros peligros en la vía, lo que facilita evitar infracciones y mejora la seguridad al volante.

La Navidad debería ser una época de celebración, no de multas

Así que, además de disfrutar de las fiestas y los momentos en familia, es fundamental que los conductores sepan de la existencia de estos datos para ser conscientes y recordar las consecuencias de no cumplir con las normas de tráfico. Con este recordatorio y estos datos, es posible evitar sanciones innecesarias y disfrutar de unas fiestas seguras y sin sorpresas desagradables.