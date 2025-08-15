Los bomberos explican las claves del rescate de víctimas de tráfico en España

En España, unos 23.000 bomberos profesionales están preparados para actuar en accidentes de tráfico y salvar vidas en condiciones extremas. Desde la llegada al lugar del siniestro, el objetivo es claro: asegurar el entorno, proteger a las víctimas y abrir un acceso rápido y seguro para que los sanitarios puedan atenderlas, en una labor donde "no hay dos accidentes iguales", según destacan los propios profesionales,, en un reportaje de la DGT.

Asegurar el entorno antes de intervenir

Tras recibir la alerta, el equipo se desplaza al lugar del accidente y posiciona el camión como parapeto, señalizando con luces de emergencia y balizando junto a la Guardia Civil para evitar nuevos choques. "El tráfico rodado es uno de los problemas principales; podemos bajarnos del camión y que nos lleven por delante", explica Javier Garrido, instructor de Formación de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

En esta fase se inmoviliza el vehículo siniestrado, se controlan fugas de combustibles y se evalúa el riesgo de vuelco. "Nuestro trabajo es generar un entorno seguro y establecer un acceso a las víctimas lo antes posible", señala Miguel Ángel Muelas, suboficial del Consorcio de Bomberos de Toledo.

Valoración y plan de excarcelación

Con el escenario asegurado, bomberos y sanitarios coordinan la atención inicial. El estado de la carrocería permite estimar la gravedad del impacto: un hundimiento frontal de más de 40 centímetros o lateral de más de 25 indica gran severidad. Según Juan Arnau, cabo del Servicio de Extinción y Salvamento de Murcia, "no es lo mismo un choque contra un muro que contra otro vehículo; el muro devuelve la energía, el coche la absorbe".

La decisión clave es el plan de excarcelación: determinar qué partes cortar para ampliar el espacio y evacuar al herido sin empeorar sus lesiones. Se emplean mantas o lonas especiales para cubrir bordes cortantes y proteger a ocupantes y personal de emergencias.

Extracción y tiempos de actuación

El rescate debe adaptarse al estado clínico:

Emergencia vita l: menos de 3 minutos.

l: menos de 3 minutos. Inestabilidad clínica : menos de 10 minutos.

: menos de 10 minutos. Sin riesgo inmediato: hasta 20 minutos.

Se utilizan camillas rígidas y collarines para mantener la alineación de cabeza, cuello y tronco. "Lo más importante en un rescate es no agravar las lesiones que ya haya sufrido la víctima", indica Muelas.

Coordinación con otros cuerpos

El trabajo conjunto de bomberos, sanitarios y Guardia Civil es la "condición ideal" para el rescate. La policía regula el tráfico y evita sobreaccidentes, mientras los sanitarios estabilizan al herido y los bomberos facilitan el acceso. "Cuando no están, debemos asumir más tareas y restamos tiempo a la atención directa", advierte Arnau.

Retos ante nuevos vehículos

La resistencia de aceros avanzados y la presencia de propulsiones alternativas, como eléctricos o de gas, obligan a actualizar técnicas y herramientas. "Se han llegado a partir cuchillas de cizalla al intentar cortar aleaciones de última generación", afirma Arnau. En coches eléctricos, las baterías de litio pueden mantener combustiones prolongadas que no se apagan con agua, lo que supone riesgos añadidos para el equipo de rescate.

La utilidad de la hoja de rescate

En un 6% de los accidentes con heridos hay personas atrapadas. La hoja de rescate indica a los bomberos los puntos de corte seguros y la ubicación de elementos clave del vehículo. Aunque existen aplicaciones móviles con estos datos, los profesionales recomiendan llevarla en formato físico en el parasol, e incluso algunos fabricantes la incluyen mediante códigos QR.