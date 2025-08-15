Tráfico prevé más de siete millones de desplazamientos en el puente del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este jueves a las 15:00 horas un dispositivo especial para gestionar los más de 7,04 millones de desplazamientos previstos durante el puente del 15 de agosto, una operación que se prolongará hasta las 24:00 horas del domingo 17 y que incluirá medidas de regulación, ordenación y vigilancia reforzadas en todo el territorio nacional.

Refuerzo de la vigilancia y recomendaciones de seguridad

Durante estos días, Tráfico intensificará los controles de velocidad, alcoholemia y drogas, así como la vigilancia desde el aire mediante helicópteros y drones. También circularán vehículos y motocicletas sin rotular para comprobar el comportamiento de los conductores.

La DGT recuerda la importancia de extremar la precaución, tanto en trayectos largos como cortos y conocidos, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Medidas especiales en carretera

Para favorecer la circulación, se habilitarán carriles adicionales y reversibles en horas de mayor afluencia, se suspenderán obras, se limitarán eventos que ocupen la calzada y se restringirá la circulación de transportes especiales y mercancías peligrosas.

En la autopista AP-4, entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, se habilitará un arcén dinámico el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. A pesar de que no habrá restricciones para vehículos pesados en este tramo, se recomienda a los camiones de más de 7.500 kg planificar sus viajes para evitar las franjas de mayor tráfico.

Previsiones de circulación por días

Según la DGT, el jueves 14 por la tarde —16:00-23:00— y el viernes 15 por la mañana —09:00-14:00— se esperan intensidades muy elevadas en las salidas de las grandes ciudades y accesos a zonas turísticas. El sábado 16 continuará el tráfico intenso hacia la costa y segundas residencias, mientras que el domingo 17 se prevé congestión por la mañana en carreteras de acceso a playas y, por la tarde —18:00-23:00—, en los principales ejes de retorno hacia los núcleos urbanos.

Comunidades y carreteras más afectadas

Las vías con mayor previsión de tráfico incluyen, entre otras:

Andalucía : AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M, MA-20

: AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M, MA-20 Aragón : AP-2, AP-68, A-2, A-23, N-330

: AP-2, AP-68, A-2, A-23, N-330 Asturias : AP-66, A-8, A-64, A-66, N-634

: AP-66, A-8, A-64, A-66, N-634 Cantabria : A-8, A-67, S-10, S-30

: A-8, A-67, S-10, S-30 Castilla-La Mancha : AP-36, A-2, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31, A-40, A-41, A-42

: AP-36, A-2, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31, A-40, A-41, A-42 Castilla y León : AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, A-67, N-630

: AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, A-67, N-630 Comunidad Valenciana : AP-7, A-3, A-7, A-31, N-332

: AP-7, A-3, A-7, A-31, N-332 Extremadura : A-5, A-66

: A-5, A-66 Galicia : AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55, N-550

: AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55, N-550 Illes Balears : Ma-1, Ma-13, Ma-19, Ma-20

: Ma-1, Ma-13, Ma-19, Ma-20 Madrid : AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, M-40

: AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, M-40 Región de Murcia : AP-7, A-7, A-30, RM-12, RM-19

: AP-7, A-7, A-30, RM-12, RM-19 La Rioja: AP-68, A-12, N-111, N-232

Riesgo de incendios y seguridad en carretera

Ante las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios, Tráfico insiste en mantenerse informado para evitar zonas cortadas y seguir siempre las indicaciones de la Guardia Civil. Si un fuego afecta a la carretera, se recomienda no intentar cruzarlo bajo ninguna circunstancia y llamar de inmediato al 112. En caso de quedar atrapado en un incendio, se aconseja permanecer dentro del vehículo, cerrar ventanas, apagar el sistema de ventilación y esperar instrucciones de los servicios de emergencia.