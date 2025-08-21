La DGT hará obligatorio el carril de emergencia en autopistas y autovías a partir de 2026

La Dirección General de Tráfico incorporará en 2026 la obligación de formar un carril de emergencia en situaciones de retención en autopistas y autovías, para facilitar el paso a ambulancias, bomberos y otros vehículos prioritarios. La medida, incluida en la próxima reforma del Reglamento General de Circulación, se complementará con un sistema de alertas anticipadas a través de la plataforma DGT 3.0 para vehículos conectados.

Regulación detallada en el nuevo RGC

La reforma del Reglamento General de Circulación, prevista para entrar en vigor en 2026, incorporará un artículo específico —el 32— que establecerá la obligación de abrirse hacia los lados en autopistas y autovías cuando los vehículos circulen muy despacio o permanezcan detenidos debido a una retención. El objetivo es crear un pasillo central libre que permita el acceso rápido de los servicios de emergencia.

Este protocolo, conocido como "carril de emergencia", ya se aplica en países europeos como Austria, Polonia o Alemania —donde comenzó a implantarse en la década de 1970—. Según Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT, se trata de "agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible".

Avisos en tiempo real gracias a la DGT 3.0

La normativa irá acompañada de un sistema de alertas anticipadas que permitirá a los conductores reaccionar antes incluso de oír o ver a un vehículo prioritario. A partir de 2026, los centros de gestión de tráfico enviarán información en tiempo real a la plataforma DGT 3.0 sobre la localización de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos en servicio urgente.

Según explica Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, el desarrollo tecnológico estará listo a finales de 2025 y requerirá la colaboración de todas las administraciones con servicios de emergencias para integrar los datos en la plataforma. Con ello, los vehículos conectados que circulen en las inmediaciones del incidente recibirán avisos para preparar el paso al servicio de urgencia.

Conectividad y antecedentes

Desde su creación en 2017, la plataforma DGT 3.0 ha ido incorporando servicios de información vial en tiempo real. Actualmente, ya permite que los conductores reciban avisos sobre accidentes, retenciones o vehículos detenidos por avería mediante dispositivos como las señales V-16 geolocalizadas. La nueva funcionalidad de aviso de emergencias será un paso más en esta estrategia de movilidad conectada.

Recomendaciones de actuación

La DGT recuerda que, ante la presencia de un vehículo prioritario en situación de emergencia, los conductores deben: