¿Siempre tienes el móvil en silencio? Tu personalidad podría ser más fuerte de lo que crees

En la actualidad, los teléfonos móviles representan una herramienta muy utilizada por personas de todas las edades para mantenerse conectadas, informadas o simplemente como medio de entretenimiento. Sin embargo, es evidente que también pueden resultar un arma de doble filo y exponer a los usuarios a un bombardeo constante de información que puede provocar consecuencias muy negativas.

Por ejemplo, el estudio El uso problemático del teléfono móvil: análisis transversal del perfil individual y factores asociados publicado en mayo de 2023 por la Revista Española de Salud Pública, afirmó que un uso incorrecto de los teléfonos móviles puede aumentar el sedentarismo y provocar trastornos del sueño, una variable que incrementa el riesgo de sufrir problemas de salud mental.

El modo ‘no molestar’ y el FOMO

Por ello, muchas personas optan por mantener sus dispositivos en silencio o en modo de "no molestar", para alejarse un poco de todo este flujo constante de notificaciones. Esto sucede especialmente cuando se requiere de un momento de mayor concentración para realizar alguna tarea o simplemente por la necesidad de desconectar.

Sin embargo, esta simple acción de silenciar el teléfono puede producir a muchas personas lo que es llamado como FOMO, (Fear Of Missing Out) término muy de moda que hace referencia a la ansiedad que se genera por el miedo a estar ausente o a perderse algo. En este sentido, la psicología ha detectado una serie de patrones comunes en la personalidad de las personas que no sufren este problema y son capaces de alejarse de este mundo virtual.

¿Qué dice la psicología?

Lachlan Brown, psicólogo y fundador de la web ‘Hack Spirit’, dedicada al crecimiento personal a nivel mental, asegura que las personas que deciden mantener su teléfono en silencio suelen aportar un valor especial a la paz y a la concentración, características que podrían asociarse con una personalidad introvertida. A su vez, menciona la fuerte autodisciplina que demuestra este acto, ya que implica resistir una tentación que cada vez es más fuerte en la sociedad.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de California Irvine, las personas tardan unos 23 minutos y 15 segundos en retomar la tarea que estaban realizando cuando son interrumpidos por un dispositivo. Por ello, mantenerlo en silencio siempre ayudará a que esto no suceda, lo que el psicólogo resalta como muestra de tener una conciencia clara sobre las prioridades.

Por último, Brown ha relacionado el silencio digital con una profunda comodidad con la soledad, ya que pasar tiempo fuera del ámbito de las redes sociales y los dispositivos móviles es un gran momento para la reflexión y la conexión con uno mismo. Por lo tanto, es considerado como un signo de autosuficiencia y madurez emocional.