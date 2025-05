El cofundador de las guías de viaje Lonely Planet revela los países a los que no piensa volver: "Lo siento, pero no"

A sus 78 años, Tony Wheeler, el mítico trotamundos que fundó Lonely Planet junto a su esposa Maureen en 1973, continúa recorriendo el planeta con la misma pasión que lo llevó a escribir sus primeras guías de viaje hace medio siglo. Sin embargo, tras décadas explorando el mundo, hay destinos que ha decidido borrar de su agenda personal. Así lo ha dejado claro en su blog Tony Wheeler’s Travels, en una entrada titulada con una rotunda declaración de intenciones: Ya no voy allí.

En ella, Wheeler detalla los cuatro países que ha vetado para futuras visitas. Las razones varían entre profundas convicciones éticas, rechazos políticos y frustraciones prácticas. El tono del artículo no deja lugar a ambigüedades: cada exclusión está cuidadosamente argumentada, muchas veces acompañada de vivencias personales.

Rusia: una línea roja marcada por la guerra

Encabezando la lista se encuentra Rusia, país al que no volverá mientras persista el conflicto con Ucrania. El cofundador de Lonely Planet no se limita a una simple condena diplomática. "Definitivamente, no volveré a Rusia mientras sigan aliándose con Corea del Norte y Estados Unidos para atacar a Ucrania", escribe.

Recuerda, además, el impacto que tuvo el derribo del vuelo MH17 en 2014, en el que murieron 298 personas, entre ellas 27 australianos. "Por supuesto, ha habido un número incalculable de muertes ucranianas, pero también había 27 australianos entre los 298 pasajeros y tripulantes inocentes del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado en 2014 por los hombres de Putin", añade. Wheeler, que posee doble nacionalidad australiana y británica, visitó Rusia por última vez en 2013.

A pesar de las tensiones geopolíticas, Rusia sigue siendo un destino turístico para algunos. En 2024, el país recibió cerca de 4 millones de turistas extranjeros, lo que representa un aumento del 40 por ciento respecto al año anterior, según swissinfo.ch.

Arabia Saudí: reservas personales

Tampoco tiene intención de regresar a Arabia Saudí, país que en los últimos años ha volcado enormes recursos en convertirse en un destino turístico de primer nivel. Pero para Wheeler, el marketing no borra la realidad. "Tengo muchas razones por las que no quiero volver jamás, ya sea por el asesinato de periodistas (como el de Jamal Khashoggi en Estambul) o por el reportaje de The New York Times sobre saudíes que matan a trabajadoras domésticas de África Oriental", denuncia.

En su blog también menciona una vivencia personal en Somalilandia en 2022, donde conoció un centro de rescate de guepardos que habían sido interceptados antes de ser enviados al Golfo como mascotas exóticas. "En uno de mis propios viajes a Somalilandia, en 2022, me encontré con guepardos rescatados que iban a ser enviados a Arabia Saudita para tenerlos como mascotas y luego eran asesinados cuando crecían demasiado. ¿Quién sabía que había guepardos en Somalilandia? ¿Y quién sería tan estúpido como para pensar que serían buenas mascotas? ¿Arabia Saudita? No, gracias", sentencia.

Arabia Saudí ha experimentado un notable aumento en el turismo, alcanzando más de 100 millones de visitantes en 2023, de los cuales 27 millones fueron turistas internacionales, según El Economista.

Estados Unidos: un desencanto político

La tercera nación vetada por Wheeler es Estados Unidos, un país que conoce en profundidad. Durante años vivió en distintas regiones del país y ha viajado por casi todo su territorio, quedándole solo por visitar Alabama, Kansas y Misisipi. "Iba marcando estados uno por uno hasta completar los 50. El año pasado sumé Misuri y Carolina del Sur a mi lista; el anterior, Montana. Solo me faltan tres", relata.

Su última visita fue en diciembre de 2024, justo después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales por segunda vez. La deriva política del país le ha llevado a tomar una decisión firme: "Pero en este momento, con ‘el naranja’ (como algunos llaman a Liz Trump o incluso a Donald Trump) y sus cómplices manejando el país, sinceramente no tengo ganas de volver".

A pesar de su cariño por muchos ciudadanos estadounidenses, su juicio es claro: "Mientras Estados Unidos siga alineado con Rusia y Corea del Norte, generando caos en el mundo y aplicando aranceles irracionales, no tengo intención de volver". Añade: "Por ahora estoy tranquilo dejando a EE. UU. al final de mi lista de prioridades".

Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares del mundo. En 2024, fue el tercer país más visitado a nivel global, con 72,3 millones de turistas internacionales, según El País.

Bali: el paraíso atrapado en un atasco

El último destino en su lista negra es Bali, aunque con matices. A diferencia de los anteriores, su rechazo no obedece a causas morales o políticas, sino a una cuestión muy terrenal: el tráfico. "Hay muchísimas cosas buenas en esa isla indonesia, y acabo de tener un excelente viaje de reencuentro con escritores de viajes allí. Pero hasta que no resuelvan el tráfico ridículo, no quiero volver. A menos que haya una muy buena razón para arrastrarme otra vez hasta allá", escribe con ironía.

Aunque elogia los encantos culturales y gastronómicos de la isla, su experiencia vial fue desastrosa: "No hay forma de que quiera volver a perder dos horas de mi vida viajando entre la zona de playa de Kuta y Ubud", zanja.

Bali continúa siendo un destino turístico destacado. En 2024, la isla recibió 6,33 millones de visitantes internacionales, superando las cifras prepandémicas, según Time.