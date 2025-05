Una piloto de Airbus revela las claves para dejar atrás el miedo a volar: "Siempre hay un plan B"

5 COSAS que tienes que recordar antes de subirte a un avión, si tienes miedo a volar ❤️‍🩹✈️ Como piloto comercial, conozco muy bien los sistemas y procedimientos y estoy muy tranquila cada vez que voy a trabajar ya que sé lo seguro que es volar. Todo se comprueba mil veces y si un sistema falla, otro lo sustituye. 🚨Aunque en nuestro día a día no pasa nada grave y en el 99% de los casos, nuestra operativa es normal; en los simuladores nos entrenan para cualquier tipo de emergencia: eléctrica, fuego, de automatismos, mala meteorología, incapacitación, fallo de motor, etc Con este video, quiero transmitiros un mensaje de calma y daros 5 motivos por los cuales subiros al avión confiando en que no va a ocurrir nada. Espero que os ayuden 👩🏼‍✈️🫡 Gracias @hangar__10 por compartir vuestro simulador del A320 conmigo 🕹️ #miedoavolar #viajar #aviacion #barcelona #simulador #A320 #airbus #divulgacion #sabiasque #5cosas #tips #miedo #calma #seguridad #avion #cabina #piloto