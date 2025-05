La realidad de las tiras nasales que usan los deportistas: "La mayoría no las usa donde se recomienda"

Las tiras nasales son un producto diseñado para mejorar la respiración y dilatar las fosas nasales. Este producto ha sido utilizado por deportistas famosos como el maratonista Galen Rupp o el tenista español Carlos Alcaraz y existe cierta controversia sobre si realmente mejoran el rendimiento deportivo.

¿Funcionan realmente?

La moda de las tiras nasales no es reciente; ya en la década de los 90, un estudio realizado por Frank Cerny —doctor, profesor y director del Departamento de Fisioterapia, Ejercicio y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Búfalo— trató de comprobar su supuesta eficacia en la mejora del rendimiento deportivo. "Muchos atletas usan tiras nasales, y la mayoría no las usa donde se recomienda", señaló Cerny. Por otro lado, el doctor añadió que su intención era "comprobar si las tiras, cuando se usan correctamente, tienen algún efecto en este nivel de rendimiento. La respuesta es que no", sentenció Cerny.

El doctor explicó que estas tiras están diseñadas para mantener las fosas nasales y facilitar la respiración nasal durante actividades de baja intensidad y moderadas. Sin embargo, durante ejercicios intensos no tiene el mismo resultado.

El estudio señaló un momento durante la actividad física denominado "punto de cambio", el momento en el que un deportista comienza a realizar una tarea de alta intensidad y pasa a respirar por la boca como consecuencia de la alta demanda de oxígeno. El estudio planteó que en principio el uso de una tira nasal debería aumentar el tiempo en el que el deportista permanece respirando por la nariz, sin embargo, Cerny llegó a la conclusión después de someter a pruebas a diferentes sujetos que las tiras nasales no tienen ninguna influencia en el "punto de cambio" ni en su rendimiento.

Algunas ventajas de las tiras nasales

A pesar de los resultados negativos, Cerny sugirió que el uso de una tira nasal en ejercicios de baja intensidad podría ser útil para personas que padecen asma. De igual manera un estudio realizado en el año 2016 analizó el posible uso de las tiras nasales de la marca Breathe Right como descongestionante.

El estudio reveló que, en los sujetos analizados, el uso de este elemento produjo un "agrandamiento anatómico significativo" de la nariz y que "por sí solo aumenta significativamente la permeabilidad nasal y alivia la congestión nasal percibida".

Por último, las organizaciones SleepApnea y SleepFoundation coinciden en que las tiras nasales pueden ayudar a reducir los ronquidos y mejorar la calidad de sueño. Un artículo de SleepFoundation señala que hay estudios que respaldan la eficacia de las tiras, pero advierten de que son estudios pequeños y en algunos casos contradictorios.