La mayoría de la gente conserva objetos porque les recuerda un lugar, un momento o una persona importante, en otras palabras, se puede decir que el motivo principal para guardar cosas es por el valor emocional que representan. En psicología este simple gesto puede ofrecer mucha información sobre la personalidad y el carácter.

En la actualidad no hay estudios específicos que analicen la correlación del comportamiento de una persona con el hecho de guardar objetos, pero sí hay especialistas que afirman que puede explicar ciertos rasgos de la personalidad, entre ellos destaca Randy Frost, doctor y profesor de la psicología en la universidad Smith College en Estados Unidos, y coautor del libro Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning of Things, donde habla sobre el síndrome de acumulación. También explica los posibles significados de guardar cosas inservibles, como los tapones de las botellas, y relaciona la dificultad para deshacerse de estos objetos con el coleccionismo y el sentimentalismo.

La psicóloga española Silvia Congost y experta en dependencia emocional comparte esta misma opinión y, en varias ocasiones, en charlas sobre el apego emocional, ha explicado que este comportamiento puede estar asociado a emociones no resueltas y se usa el objeto como "un ancla emocional".

Otros motivos

Hay personas que, lejos de conservar tapones por razones emocionales, los guardan de forma automática. En estos casos suele ser por la falsa sensación de control y orden que les genera esta acción, lo que demuestra leves signos de la conducta obsesiva-compulsiva. Sin embargo, no debe cundir el pánico, ya que es bastante habitual tener manías o rutinas de este tipo.

Las personas concienciadas con el medio ambiente también guardan tapones, ya sea para reciclar o para reutilizarlos más adelante. La personalidad de estos individuos está marcada por la responsabilidad y el bienestar social. Otro rasgo que define la personalidad de muchos ecologistas suele ser la creatividad, ya que son capaces de reconvertir un elemento, aparentemente sin utilidad alguna, en una manualidad que más adelante podría ser parte de la decoración de la casa.