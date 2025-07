Japón lanza un servicio que permite "alquilar" una abuela para que te escuche o te enseñe a cocinar

Japón ha puesto en marcha una iniciativa tan peculiar como humana: OK Obaachan, un servicio que permite contratar por horas a mujeres mayores para ofrecer consejos, acompañar a personas solas o simplemente brindar una presencia amable y reconfortante. Bajo el lema de que la experiencia no se jubila, la propuesta dignifica a quienes aún desean aportar a la sociedad pese a haber superado la edad de retiro.

Las abuelas que participan en el proyecto tienen entre 60 y 94 años y perciben una tarifa fija de entre 3.000 y 3.300 yenes por hora (unos 17 a 22 euros), a la que se suma un recargo por transporte, según recoge el medio japonés SoraNews24. Muchas de estas mujeres ven en esta actividad una manera de mantenerse activas, obtener ingresos adicionales y, al mismo tiempo, establecer un vínculo humano con personas más jóvenes que necesitan compañía o apoyo emocional.

Una solución en una sociedad envejecida

La compañía responsable, Client Partners, fue fundada en 2011 y actualmente cuenta con más de un centenar de mujeres en su plantilla. Todas ellas comparten un perfil común: amables, responsables, con ganas de ayudar y, sobre todo, dispuestas a escuchar. "La experiencia y habilidades de las personas mayores son de gran utilidad para la sociedad", subraya la empresa.

Los servicios que prestan estas abuelas van desde enseñar a cocinar o cuidar de niños hasta ofrecer orientación en momentos delicados de la vida. Algunas incluso han llegado a asistir a bodas como representación familiar, a animar a niños en competiciones deportivas o a mediar en disputas personales. Para muchos usuarios, contar con una figura maternal veterana supone un alivio emocional y un punto de referencia para tomar decisiones importantes. "Contar con la presencia de un abuelo es esencial para muchas personas, especialmente a la hora de tomar grandes decisiones", apuntan desde SoraNews24.

Reacciones encontradas

El fenómeno ha suscitado opiniones encontradas en el país. Una parte de la sociedad aplaude la idea como una solución práctica y emotiva; otros, en cambio, muestran preocupación por la salud de las trabajadoras. "Creo que es importante sentirse necesitado", comenta un usuario, aunque no faltan quienes expresan sus dudas: "Me daría pena que le pasara algo" o "no creo que sea una buena idea que trabajen siendo tan mayores".

Lo cierto es que en un país donde uno de cada cuatro mayores sigue trabajando por necesidad económica y donde la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa, iniciativas como OK Obaachan ofrecen no solo un servicio útil, sino también una oportunidad de conexión humana. "El valor de la edad está en la capacidad de no alterarse por nimiedades", afirman desde la empresa. Una afirmación que resume a la perfección el espíritu de un proyecto que, más que un simple negocio, se ha convertido en una forma de devolver sentido, respeto y compañía a generaciones que aún tienen mucho que dar.