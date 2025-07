El insólito truco que utiliza la gente para que no le roben el reloj en pleno auge de robos

Cada vez hay más robos en España. Entre los más destacados al aire libre están el robo de relojes y cadenas. Muchos ciudadanos han sufrido ataques incluso a plena luz del día y han visto cómo les han arrebatado sus efectos personales de preciado valor. Ya sea por el valor económico o sentimental, los europeos están buscando soluciones para hacer frente al auge de robos de reloj como está ocurriendo por ejemplo en Barcelona. Al igual que en la ciudad condal se puso de moda atarse la funda del móvil con cuerda a la mano para que no les robaran su dispositivo electrónico, ahora se está frecuentando un nuevo invento para no perder el reloj.

El truco es insólito y barato. En un vídeo, varios hombres muestran sus relojes con una brida e intentan arrebatarle el uno al otro para demostrar que es imposible de quitar sin fuerza mayor. Ninguno de los dos consigue quitarle el reloj ya que la brida sostiene el intento de robo. Sin embargo, no es infalible al 100% pues como comentaba un usuario "los europeos no quieren perder su reloj pero si su mano", refiriéndose a que los ladrones procedentes de África o del magreb no les tiembla el pulso para utilizar armas blancas como machetes para conseguir su objetivo de robar. Y es que, en España ya ha habido varios casos de robo donde se ha atacado o apuñalado a ciudadanos con el fin de robar.

Un usuario explicó a la perfección su funcionamiento: "Como algunos sabréis, hace unas semanas escribí un post donde relate como le robaron a mi padre su Oyster date. Este acontecimiento y la forma de cómo lo hicieron, me ha hecho dar muchas vueltas a la cabeza desde entonces, para buscar una manera práctica de evitar estos robos.

"El kit de la cuestión es que ellos abren el cierre de los relojes con gran habilidad sin que tes des cuenta, dado que te estudian y saben qué modelo es, de esta manera tienen entrenamiento para abrir los cierre incluso con una mano". Por ello, este hombre explica que "un pequeño latiguillo, fácil de poner, pero que te obliga a llevar un cúter para cortar a ras y que no arañe, además de lo cuidadoso que hay que ser para cortarlo y no arañar el cierre".

En este sentido, el hombre subraya que "el fundamento de esta idea es que al intentar abrirlo se encuentren con un obstáculo que nos dé la opción de percatarnos del robo. La versión 2.0 está en proceso y es donde aplicare estas pequeñas tiras para cables".

Muchos de los que utilizan reloj todos los días se resignan a dejar de ponerselo en su muñeca. En palabras de un usuario que respondía al vídeo del reloj con brida, "sinceramente me niego a dejar de usar mis relojes, pero creo que visto lo fácil que esta gentuza saca un reloj de tu muñeca, hay que complicárselo. Eso si, nunca pongáis en riesgo vuestra integridad física, un reloj se repone o se sustituye. Pero la vida es vuestro bien más preciado".