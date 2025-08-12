Indescriptible espectáculo de Abel Caballero bailando breakdance ante cientos de jóvenes: "¡Dance, dance, dance!"

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, no cesa en su empeño de tener una conversación fluida con la juventud a sus 78 años de edad. No es la primera vez que se le ve realizando acciones dirigidas a los jóvenes, sino que este ya se ha mostrado en ocasiones con una actitud juvenil en mítines y actos de campaña. En una ocasión, Caballero paró su discurso en un mitin para realizarse una foto para la red social BeReal, una aplicación en la que los usuarios tienen que subir un selfie al día a una hora determinada elegida por un algoritmo.

Esta vez, el alcalde vigués conocido por hacer de la Navidad la seña de identidad de la localidad gallega se ha subido a un escenario del O Marisquiño, un festival de arte urbano al que han asistido cientos de jóvenes. En este es muy común el género break dance, en el que la persona que lo baila rueda sobre el suelo haciendo gestos excéntricos.

El pasado año, Caballero ya acudió a la vigésimo cuarta edición de este festival y bailó este mismo género sorprendiendo con su movilidad a pesar de su avanzada edad. Aún así, el vídeo difundido el pasado domingo ha desatado las bromas de los usuarios de la red social X, donde el propio dirigente socialista gallego ha colgado las imágenes. "Mira que le pone ganas", ironizaba una usuaria en su respuesta siendo apoyada por otro perfil que afirmaba que "hacer el ridículo va también en el sueldo".

"En cuanto acabe las vacaciones pillo la baja por un ataque de vergüenza ajena", ha bromeado otro de los usuarios de esta red social al hilo de otro comentario que le aconsejaba dejar de bailar: "Si al menos bailara usted bien, no daría tanta vergüenza verlo". Otros lo insultaban llamándolo "bufón", "cansino", "sinvergüenza" o "palíndromo humano". Por último, algunos de los usuarios lo acusaban de ser "populista" y lo comparaban con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.