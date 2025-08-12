El operativo de emergencia activado por el Gobierno de Cantabria para retirar el alga invasora Rugulopteryx okamurae en las playas de Noja ha recogido más de 1.600 toneladas en tres días, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. La acumulación, que sigue llegando a la costa con cada marea, ha llevado al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento a exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que asuma los gastos de limpieza, cifrados ya en 60.000 euros.

Las labores de recogida comenzaron el viernes por la tarde tras la declaración de emergencia, movilizando cinco tractores, cuatro palas mixtas, tres camiones y trece operarios de la empresa Ascan, contratada de forma urgente. Los trabajos se realizan en los arenales de Ris, Trengandín, Helgueras y Pineda, donde la acumulación de algas ha dificultado el baño y generado malos olores.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y la responsable de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, han reclamado al Gobierno central que aplique las medidas acordadas en 2022 dentro de la Estrategia de Control de esta especie invasora. Según ambos, en los últimos tres años no se han ejecutado actuaciones para evitar su llegada a las costas cántabras, lo que ha derivado en un problema que, advierten, "va a ir a más" en todo el Cantábrico.

Impacto ambiental y económico

La Rugulopteryx okamurae, originaria del Pacífico asiático, se detectó por primera vez en España en 2015 y se caracteriza por su rápido crecimiento y ausencia de depredadores naturales. Sus esporas impiden el paso de la luz y el oxígeno al fondo marino, lo que reduce la biodiversidad.

En Noja, buceadores locales han observado una disminución de la fauna marina habitual, con especies como congrios, nécoras y centollos especialmente afectadas. Además del impacto ecológico, la presencia masiva de esta alga complica la actividad pesquera y repercute en el turismo, especialmente en plena temporada estival, con más de 100.000 visitantes en el municipio.

Más allá de Cantabria: la presión en Cádiz

Aunque la situación actual se concentra en Noja, otros puntos de la costa española, especialmente en Andalucía, llevan años lidiando con este problema. En Cádiz, la Diputación ha destinado en 2025 casi 500.000 euros a tareas de limpieza en municipios como San Roque, La Línea, Algeciras, Tarifa, Barbate, Conil y Rota.

En algunos de estos arenales se han llegado a retirar hasta 60 toneladas diarias, lo que ha provocado que turistas y vecinos se trasladen a otras playas menos afectadas. La acumulación prolongada expuesta al sol produce fuertes olores y acelera la desaparición de especies autóctonas como las ortiguillas.

Investigación y posibles usos

En paralelo, proyectos de investigación como el liderado por la Universidad del País Vasco estudian posibles aprovechamientos de la Rugulopteryx okamurae. Entre las aplicaciones en estudio está el uso de extractos del alga para fortalecer cultivos como la vid frente a hongos, así como su transformación en biomasa. No obstante, cualquier explotación comercial requerirá la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica.