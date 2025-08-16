Una influencer uruguaya alucina al escuchar por primera vez expresiones españolas: "Me estás tocando las narices"

Aunque todos hablemos español, las expresiones son características lingüísticas que pierden el significado de un sitio a otro. Por ello, es muy habitual que se cree confusión al escuchar por primera vez frases hechas de este tipo, incluso entre personas hispanohablantes., que es justo lo que le ha pasado a una creadora de contenido.

Emiliana Artagaveytia es una influencer uruguaya que se ha mudado recientemente a España, la cual suele subir en su cuenta de Tiktok @emi_grando, en la que tiene más de 130 mil seguidores, videos sobre los choques culturales que vive desde que llegó aquí. En una de sus últimas publicaciones ha compartido con los usuarios divertidas anécdotas que ha experimentado al escuchar expresiones españolas.

La creadora de contenidos ha explicado que nada más llegar una de las primeras cosas que le llamó la atención fue la extraña forma de usar "nariz" en diferentes contextos sociales. "No se dan cuenta lo raras que pueden sonar algunas expresiones", comienza diciendo en su video. Emiliana ha contado que la primera cosa que vio al aterrizar fue un cartel que decía: "Este es un cochazo de narices", a lo que ella misma cuenta entre risas que entendió que era un modelo de coche bueno para el medio ambiente.

Esto se volvió a repetir con el tiempo, pero esta vez con la expresión: "Me estás tocando las narices". Nuevamente no lo entendió y pensó que la frase hacía referencia a que alguien te tapa la nariz y, por ende, te impedía respirar bien. Nada que ver con el significado real, ya que es habitual entre los españoles utilizar esta expresión para señalar que una acción concreta que te está molestando o generando enfado.

"Me voy a tocar las narices"

Esta frase es de uso común entre la población española y es sinónimo de decir: no va hacer nada, es decir, ese día toca descansar, aunque sin contexto puede sonar un tanto extraño. Suena aún más raro cuando hace referencia a terceros: "Tocar las narices a los demás", aquí el significado vuelve a hacer referencia a una situación de enfado, cuando una persona te está molestando a otra.

Esta situación se ha repetido innumerables veces, pero la creadora de contenido ha confesado que la que más le costó entender fue la de: "Qué narices", usualmente utilizada para enfatizar algo. Por último, ha explicado en su vídeo su sorpresa al ver cuántos significados distintos puede tener la palabra "nariz" en base al contexto y la inesperada dificultad con la que se ha encontrado para de entender la jerga local.