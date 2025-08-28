Este es el pueblo de Cantabria que celebra una batalla de flores para finalizar el verano

La localidad cántabra de Laredo acoge este viernes la 114ª edición de la Batalla de Flores, uno de los desfiles florales más emblemáticos de España, que cada año reúne a miles de visitantes en la Alameda Miramar. Este acto forma parte de la Semana Grande de Laredo y tendrá lugar a partir de las 17:30 horas, cuando once carrozas creadas por seis grupos carrocistas recorrerán el circuito acompañadas de música, peñas y agrupaciones folclóricas.

El origen de esta celebración se remonta al 30 de agosto de 1908, cuando 25 traineras engalanadas con flores simularon una batalla naval en el puerto de Laredo. Desde entonces, la fiesta ha evolucionado hasta convertirse en una cita cultural de primer orden, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1965.

Tras una primera etapa marcada por el ambiente festivo y la influencia de la Belle Époque, la tradición se consolidó con la incorporación de carrozas cada vez más elaboradas. Aunque la Guerra Civil interrumpió su celebración durante tres años, en 1940 la Batalla de Flores se recuperó con un enfoque más artístico y, a partir de los años 60, volvió a atraer a miles de visitantes gracias al auge del turismo en Cantabria.

El desfile de 2025

Este año participarán 11 carrozas ornamentadas con alrededor de un millón y medio de flores, principalmente dalias, margaritas y clavelones. Cada estructura, construida en armazones de hierro, madera y corcho, se viste con miles de pétalos colocados manualmente en un proceso que culmina en la denominada Noche Mágica, celebrada el jueves 28. Durante esa jornada, vecinos y turistas pueden visitar los talleres donde los carrocistas ultiman sus creaciones a contrarreloj.

En la edición de 2025, la campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia Lydia Valentín ejercerá como carrocista mayor en reconocimiento a su trayectoria y a valores compartidos con los participantes, como la constancia y el esfuerzo. Asimismo, el Ayuntamiento de Laredo ha distinguido a Luis Arrebola Muñoz como carrocista veterano, seis décadas después de que su carroza "La Reina de la Fiesta" obtuviera el primer premio en 1965.

La Semana Grande de Laredo

La Batalla de Flores es el acto central de una semana de celebraciones que comenzó el 25 de agosto y que se prolongará hasta el domingo 31. Durante estos días, Laredo acoge conciertos y actividades para todas las edades. En el cartel destacan las actuaciones de Rosario Flores, que tuvo lugar el lunes 25; Locomía y Malena Gracia, el miércoles 27; Café Quijano, el viernes 29; y Soraya Arnelas, el sábado 30.

Además del desfile, las carrozas permanecerán expuestas durante todo el fin de semana en el aparcamiento del juzgado, de modo que tanto vecinos como visitantes puedan contemplarlas tras el concurso.

Un atractivo turístico internacional

El Ayuntamiento estima que este año se superará la cifra de 250.000 visitantes alcanzada en la edición anterior, consolidando a Laredo como uno de los destinos más concurridos del verano en Cantabria. La cita supone también un impulso para la economía local, al reunir a carrocistas, músicos, peñas y turistas en torno a un evento que combina tradición, arte y celebración popular.