Tener perro o gato podría mejorar tu salud mental, según una revisión de más de 50 estudios

Convivir con un animal de compañía puede favorecer la salud mental de las personas, especialmente cuando existe un fuerte vínculo emocional. Así lo concluye una revisión sistemática elaborada por la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), presentada con motivo del Día Mundial de los Animales. El informe reúne más de 50 estudios internacionales que analizan cómo la relación con perros o gatos puede mejorar el bienestar psicológico.

Rutinas, compañía y sensación de utilidad

Según el estudio, la presencia de un perro o un gato ayuda a mantener rutinas que pueden actuar como un factor de resiliencia, especialmente en momentos difíciles. Las actividades diarias asociadas al cuidado del animal, como los paseos, la alimentación o el juego, fomentan la actividad física, el contacto con el entorno y una estructura diaria que puede favorecer la estabilidad emocional.

Además, estas tareas contribuyen a que las personas se sientan útiles, reforzando su autoestima y proporcionándoles un sentido de propósito. La compañía constante también reduce la sensación de soledad, lo que tiene un efecto directo en la mejora del estado de ánimo.

Vínculo emocional y apoyo social

El doctor Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la UAB, señala que el vínculo emocional con los animales puede convertirse en una fuente importante de apoyo social, siempre que se base en el respeto y en la atención adecuada a las necesidades del animal.

Gestos cotidianos como acariciar o abrazar a un animal están asociados a una reducción del estrés y una sensación de calma. Este tipo de contacto puede ayudar a afrontar retos emocionales, proporcionando afecto, seguridad y una presencia constante.

La psicóloga clínica Loreto Sánchez de Nicolás, colaboradora de la Fundación Affinity, añade que este vínculo puede ser un aliado para la salud mental al hacernos sentir necesarios y queridos. No obstante, aclara que los animales no pueden sustituir las relaciones humanas ni cubrir todas las necesidades emocionales.

Campaña para visibilizar el papel emocional de los animales

En paralelo al estudio, la Fundación Affinity ha lanzado la campaña 'Expertos en ti', que busca visibilizar cómo los animales de compañía pueden aportar bienestar en momentos difíciles. La iniciativa, en tono humorístico, subraya que, aunque los animales no pueden resolver problemas como una ruptura sentimental o el precio del alquiler, sí ofrecen compañía, motivación y escucha.

Laura Rodríguez, responsable de comunicación de la Fundación Affinity, explica que la campaña quiere mostrar el contraste entre lo que los animales no pueden hacer y lo que sí pueden ofrecer: una presencia reconfortante capaz de generar un impacto positivo en el estado de ánimo.