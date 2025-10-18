080 Barcelona Fashion cierra su última jornada con la cuarta edición de 080 Reborn, que une creatividad y sostenibilidad

La 36ª edición de la Semana de la Moda Catalana ha llegado a su fin consolidándose como una plataforma de proyección internacional, con la asistencia de más de 11.000 visitantes y la participación de 978 profesionales acreditados entre periodistas y creadores de contenido -139 de ellos internacionales-. En su última jornada, la 080 Barcelona Fashion acogió la cuarta edición de 080 Reborn, una propuesta que pone en valor la ropa de segunda mano y que se ha convertido en uno de los emblemas del certamen.

Organizado por la Generalitat de Cataluña a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM) del Departamento de Empresa y Trabajo, el desfile de la 080 Reborn cuenta con estilismos de Femín + Gilles, creados íntegramente con ropa recuperada de tiendas vintage y centros de gestión textil. Esta pasarela pone el acento en la reutilización, la circularidad y la sostenibilidad en el sector textil.

Este año, 080 Reborn, que cuenta con la colaboración de la Agència de Residus de Catalunya y el patrocinio de Girbau Lab, ha presentado una colección inspirada en la literatura y que fusiona el gótico victoriano con una rebelión moderna, creando un contraste entre tradición y transgresión. Con un estilo fluido y etéreo, da nueva vida a prendas de segunda mano, combinando historias del pasado con nuevas formas de expresión.

La segunda parte de la colección se ha centrado en los años sesenta, reinterpretando la alta sociedad desde una mirada sostenible y consciente. El lujo se mezcla con la imperfección y el espíritu bohemio de aquella década, celebrando la libertad, el pensamiento crítico y la moda reutilizada.