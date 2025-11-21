La Fundación Alcohol y Sociedad premia a personas y entidades por su compromiso con la protección de la infancia

Fundación ANAR, el atleta Álvaro Núñez, Fundación A La Par, Atresmedia y el centro escolar SAFA Linares han sido distinguidos en la primera edición de los Premios 'CERO' de la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS).

Estos galardones reconocen el compromiso de personas y entidades que impulsan estilos de vida saludables entre los menores y subrayan la importancia de la prevención del consumo de alcohol. El acto de entrega ha tenido lugar en el marco de la gala del 25º aniversario de la organización, coincidiendo con la Semana de la Infancia.

Tal como subrayan desde FAS, los Premios 'CERO', diseñados por Ágatha Ruiz de la Prada y producidos por la Fundación A La Par, nacen con la vocación de destacar proyectos y trayectorias que fomentan la educación, la responsabilidad y la protección de la infancia y la adolescencia desde distintos ámbitos.

En esta primera edición, la Fundación ANAR fue distinguida como entidad referente en la prevención y el bienestar de la infancia y la adolescencia, en reconocimiento a su apoyo continuado a menores en situación de riesgo y a su labor clave en la detección temprana de problemáticas que afectan a niños y jóvenes.

El premio en la categoría de deportistas que abanderan iniciativas destinadas a la infancia o que suponen un ejemplo de superación recayó en Álvaro Núñez, primer atleta con síndrome de Down en completar una maratón, cuyo logro representa esfuerzo, disciplina y capacidad para superar barreras.

El jurado también destacó, en la categoría de iniciativa dedicada a la prevención, el alcance del "Proyecto Elliot" de la Fundación A La Par, dirigido a prestar apoyo personal y digital para la vida independiente de personas con discapacidad intelectual.

Atresmedia fue premiada en el ámbito de medios de comunicación que abanderan iniciativas destacadas por promover el cuidado y bienestar de la infancia por su iniciativa "Objetivo Bienestar Junior", que promueve hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. Por su parte, el centro escolar SAFA Linares (Jaén) fue galardonado con el Premio Especial a la labor educativa.

La Fundación Alcohol y Sociedad destaca que, con los Premios 'CERO', refuerza su compromiso con la educación preventiva y pone en valor el trabajo de quienes contribuyen a que el mensaje de consumo cero de alcohol en menores avance y tenga un impacto real en la sociedad.