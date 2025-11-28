Movistar lanza un Black Friday sin precedentes con ofertas en más de 80 dispositivos

Movistar ha puesto en marcha ya su Black Friday, con ofertas en más de 80 dispositivos de todas las categorías (smartphones, TV, tablets, gaming, hogar, belleza...).

Tras dos Blue Weeks temáticas previas con precios ventajosos en determinadas categorías, Movistar ha lanzado un Black Friday que pone a disposición tanto de clientes como no clientes ofertas históricas tanto por la variedad de dispositivos como por el ahorro, hasta el 2 de diciembre incluido.

En concreto, el Black Friday de Movistar cuenta con ofertas en smartphones, smartwatches, auriculares, tablets, PCs, Smart TVs, cámaras de fotos, grande y pequeño electrodoméstico, belleza, consolas, gafas VR e IA, robots IA y patinetes. En esta última categoría, cabe destacar la novedad de los patinetes de Xiaomi, que incluyen en la cuota el seguro de responsabilidad civil que será obligatorio a partir del 2 de enero del 2026.

Las ofertas que vienen de la mano del Black Friday de Movistar implican ahorros de hasta 498 € sobre su precio habitual. El Black Friday de Movistar aplica a los dispositivos Rent to Rent de miMovistar desde 0 €/mes o con cuotas muy reducidas a pagar en 24, 36 o 48 meses, así como a la opción libre.

Además, durante el Black Friday de Movistar se mantienen los combos, una selección de las combinaciones más vendidas para que, si el cliente adquiere juntos un smartphone y una selección de dispositivos del portfolio miMovistar, disfrute automáticamente de un descuento de 1 € en la cuota mensual del segundo dispositivo.

También Movistar sigue ofreciendo durante su Black Friday sus siete modelos de balizas de emergencia conectadas (V16) a precios especiales. Si se adquieren en modalidad libre, el precio de las balizas Movistar es de 34,90 € (baliza individual) y de 54,90 € (pack de dos balizas), y cuentan con 3 años de garantía. Si el cliente prefiere adquirirla en modalidad Rent to Rent, el precio es de 0,5 €/mes (individual) y de 1 €/mes (pack de dos balizas) y la garantía aumenta a 4 años. Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar la presencia de un vehículo detenido en la vía.

Durante el Black Friday, Movistar mantiene para todos sus clientes ventajas añadidas en la adquisición de dispositivos en estas semanas como entrega sin coste en 72 horas, garantía de 4 años y la posibilidad de pago a plazos sin entrada a elegir los meses por parte del cliente, además de la mejor atención.