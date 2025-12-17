Madrid y su agenda gastronómica para las cenas de Navidad y Nochevieja

Madrid se prepara para despedir el año con una completa programación gastronómica que abarca desde cenas de alta cocina hasta propuestas más informales y festivas. Restaurantes y hoteles de la capital han diseñado menús especiales para Nochebuena y Nochevieja y los primeros días del año, consolidando a la ciudad como uno de los grandes destinos para celebrar estas fechas alrededor de la mesa.

Entre las opciones más populares, varios grupos de restauración apuestan por menús de Nochevieja adaptados a distintos presupuestos. Lamucca presenta dos propuestas diferenciadas: un menú gourmet con platos como foie gras, rodaballo al carbón o jarrete de cordero, y una alternativa más accesible que mantiene la esencia de la casa con entrantes clásicos y principales como salmón a la parrilla o chuletón de vaca vieja, disponibles en distintos locales del grupo en la capital.

Para quienes buscan una celebración con un marcado carácter internacional, restaurantes como Zuma proponen una Nochevieja de inspiración nipona, con una selección de sushi y platos elaborados con producto premium, como wagyu japonés o merluza patagónica, pensados para quienes desean despedir el año con una experiencia gastronómica diferente.

Las nuevas aperturas también se suman a la celebración. Makáá afronta su primera Nochevieja en Madrid con un menú diseñado como un recorrido por la cocina al fuego en cuatro pases principales, con opciones que incluyen ostras, pescado salvaje, solomillo Wellington y un menú alternativo vegetal, ampliando así la oferta para distintos tipos de comensales.

La programación navideña se extiende también al primer día del año. Restaurantes como Papagena proponen un menú especial para el 1 de enero, pensado para comenzar el año con una experiencia gastronómica cuidada. Otros espacios, como V Modern Italian, ofrecen planes más relajados para despedir el año durante el mediodía del 31 de diciembre, con una cocina italiana reinterpretada en clave contemporánea. Una opción ideal para comidas en familia o con amigos, donde el protagonista es el producto, el sabor y ese espíritu italiano que invita a alargar la sobremesa. Tradición italiana reinterpretada con un toque contemporáneo: pastas artesanales, pizza de entrecôte, jugosa y llena de carácter, o su carbonara clásica. Una forma relajada y deliciosa de empezar a despedirse del año, sin prisas y con mucho gusto.

A estas propuestas se suman las cenas de alta gastronomía firmadas por el chef Mario Sandoval en espacios como el restaurante Haroma, en el Relais & Châteaux Heritage Madrid Hotel, y El Jardín de Orfila, donde se ofrecen menús especiales de Nochebuena y Nochevieja en entornos exclusivos, reforzando el posicionamiento de Madrid como destino gastronómico de referencia durante la Navidad.