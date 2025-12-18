Espirituosos España apela a la moderación y al consumo responsable de alcohol en Navidad

Con motivo de las fiestas navideñas, un periodo marcado por un aumento de los encuentros sociales y las celebraciones, Espirituosos España, la federación de bebidas espirituosas, hace un llamamiento al "respeto, la responsabilidad y la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas".

La federación recuerda, a través de un comunicado, que disfrutar de estas fechas pasa por saber elegir, conocer los propios límites y ser conscientes del entorno, especialmente en situaciones habituales en estas celebraciones como comidas prolongadas, desplazamientos o reuniones familiares. Asimismo, subraya que existen contextos en los que el alcohol no tiene cabida, como el consumo por parte de menores de edad, "que no deben ingerir alcohol bajo ningún concepto, la conducción, el embarazo o la toma de determinados medicamentos".

Entre las recomendaciones para reducir riesgos, Espirituosos España destaca beber despacio, alternar el consumo con bebidas sin alcohol, acompañarlo de alimentos y planificar con antelación los desplazamientos, recurriendo a la figura del conductor alternativo cuando sea necesario.

Según el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, "las celebraciones son momentos para compartir y disfrutar, pero también para actuar con responsabilidad. Desde el sector defendemos un modelo de consumo adulto y responsable, en el que la calidad, el respeto y el sentido común estén siempre presentes".

Además, desde la federación se recuerda que el sector mantiene un firme compromiso con la responsabilidad social y que desde hace más de dos décadas impulsa campañas educativas y preventivas destinadas a promover un consumo adulto y responsable, especialmente entre colectivos de riesgo.