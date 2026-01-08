L'Abarset acoge a más de 25.000 visitantes en Navidad y se consolida como referente del 'après-ski'

L’Abarset, el 'peak après-ski' del Pirineo situado en el sector El Tarter de Grandvalira, ha cerrado la campaña de Navidad con un balance muy positivo, alcanzando un volumen de más de 25.000 personas durante el período festivo y confirmándose como el espacio de 'après-ski' más destacado del sur de Europa. En un contexto marcado por unas condiciones de nieve excepcionales y una elevada afluencia a las pistas de Grandvalira, el local de El Tarter ha sido uno de los puntos neurálgicos para alargar la experiencia de esquí más allá de la jornada deportiva.

La programación de Navidad arrancó con momentos especialmente relevantes, como la primera Bresh de la temporada, celebrada el 19 de diciembre, y se ha extendido hasta principios de enero con una agenda continuada de fiestas y formatos consolidados. Entre los momentos más destacados, también figura el segundo Brunch Electronik de la temporada, celebrado el 2 de enero, que volvió a reunir a un público numeroso en una propuesta plenamente consolidada dentro del universo L’Abarset.

Durante la campaña navideña, L’Abarset ha contado con headliners de referencia internacional como Melanie Ribbe, Anthony Godfather, DJ Oliver, Francisco Allendes y AJ Christou, situando el nivel artístico de la programación en una de sus ediciones más sólidas hasta la fecha. A esta propuesta se ha sumado la fiesta benéfica The TriVute, celebrada el 29 de diciembre, una cita especial cuya recaudación se ha destinado a impulsar la participación de i&i Serveis, la empresa de inclusión sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, en ferias y talleres especializados. La fiesta solidaria ha superado los tres mil euros de recaudación, que se entregarán próximamente.

El programa de Nochevieja ha sido otro de los grandes momentos de la Navidad en L’Abarset. El 31 de diciembre, el local ofreció un après-ski de 16:00 h a 22:00 h, antes de dar paso a L’After de Nochevieja, de 00:00 h a 04:00 h, consolidando un formato que permite alargar la celebración de entrada del nuevo año. Esta propuesta recibió una gran acogida por parte del público, que dio la bienvenida al año como se merece.

Gastronomía

Paralelamente, el restaurante de L’Abarset ha mantenido un alto nivel de reservas y comensales durante toda la campaña navideña, con una valoración muy positiva por parte del público tanto de la experiencia gastronómica como de la vivencia global del complejo. La propuesta culinaria ha acompañado la actividad musical y el après-ski como parte de una experiencia integral a pie de pistas.

Todo ello se ha producido en un entorno inmejorable como es Grandvalira, que durante esta Navidad ha registrado unas condiciones de nieve excelentes, con más de 190 kilómetros esquiables de media, espesores que han alcanzado hasta los 80 centímetros y diversas nevadas a lo largo del período festivo, con más por llegar. Unas condiciones que han permitido ofrecer una de las mejores experiencias esquiables de los últimos años y que han convertido este invierno en un inicio de temporada especialmente positivo.

Tras el éxito de la Navidad, L’Abarset afrontará las próximas semanas con una agenda que mantiene el pulso de la temporada con artistas destacados de la escena actual. Este mismo sábado, 10 de enero, Rendher hará vibrar el local de El Tarter antes del fin de semana Now Here, en el que referentes como Paco Osuna, Joella Jackson, Iglesias, Chris Di Perri y Gruuvelement’s marcarán los tempos que se alargarán el sábado 17 hasta L’After. El calendario continuará con la segunda Bresh de la temporada, el 23 de enero, y Toman y Arxip el 24 de enero, para cerrar con Kiko Navarro y Silvie Loto con Favorito el último fin de semana del mes.

Con este balance, L’Abarset cierra la campaña de Navidad reafirmándose como un espacio clave dentro del ecosistema de ocio en el mundo del esquí, donde música y gastronomía se suman para ofrecer una experiencia exclusiva y alargar las jornadas de esquí en un entorno único. Durante el mes de enero, el mítico local abre sus puertas cada día para exprimir al máximo los días de nieve.