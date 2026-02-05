Por qué tu gato no tolera el olor del café

Los posos de café pueden servir como repelente para gatos debido a su olor fuerte y amargo, que muchos felinos encuentran desagradable. Sin embargo, su eficacia es limitada y temporal, y no todos los gatos reaccionan igual ante este método.

El efecto disuasorio de los posos de café se debe principalmente a su aroma intenso, generado por los compuestos de cafeína. Los gatos, con un sentido del olfato muy desarrollado, suelen evitar zonas donde se han esparcido posos frescos, aunque algunos animales pueden no verse afectados.

Algunos de los factores que influyen en su efectividad son:

Frescura: los posos húmedos y recientes son más potentes que los secos o viejos.

Reaplicación: el olor se desvanece rápidamente, especialmente con lluvia, por lo que conviene renovar los posos cada semana aproximadamente.

Cobertura: para ser efectivos, los posos deben cubrir bien los bordes de jardines o macizos de plantas, ya que una capa ligera puede ser insuficiente.

Riesgos para los gatos

El uso de posos de café conlleva riesgos importantes. La ingestión de café, incluso usado, puede resultar tóxica debido a la cafeína, provocando aumento de ritmo cardíaco, temblores, vómitos, hiperactividad o, en casos graves, la muerte. Se recomienda evitar que los gatos tengan acceso directo a los posos y consultar al veterinario si se sospecha ingestión.

Sin embargo, existen métodos con menos riesgos y más efectivos para mantener gatos fuera del jardín: