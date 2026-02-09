De las flores al bienestar sexual, un San Valentín completo sin salir de casa

San Valentín se consolida como una de las fechas clave para el consumo a domicilio en España. Según datos del Gastrómetro 2025 de Just Eat, el 14 de febrero es el día favorito de los españoles para pedir delivery, solo por detrás de los domingos, y en ciudades como Madrid y Barcelona se convierte directamente en la jornada con más pedidos de todo el año.

En este contexto, Just Eat, plataforma de reparto a domicilio online, observa cómo el plan de celebrar San Valentín en casa gana protagonismo, apostando por experiencias de bienestar, comodidad y tiempo de calidad en pareja. No en vano, el Gastrómetro 2025 revela que el 80% de los españoles valora el ahorro de tiempo que ofrece el delivery para dedicarlo a su bienestar personal.

Más allá de la cena, Just Eat amplía la experiencia de San Valentín con una oferta que incluye flores, regalos e incluso productos de bienestar sexual, permitiendo organizar una velada completa sin necesidad de salir de casa. Un enfoque que responde a una forma de celebrar el amor más relajada y personalizada, centrada en el cuidado mutuo y el disfrute compartido.

Las flores mantienen su protagonismo como uno de los regalos estrella de la fecha. Según el Gastrómetro 2025, los girasoles lideran el ranking de las más solicitadas, seguidos de tulipanes y rosas, que durante estos días pueden encontrarse con descuentos de hasta el 50%. Un clásico que sigue siendo clave para crear ambiente y transmitir emociones.

La propuesta gastronómica también se diversifica para adaptarse a todos los gustos. Desde la sofisticación japonesa de Miss Sushi, con opciones como sus Dragones o el Sushi Cake, hasta las hamburguesas artesanales de Karn en Barcelona o la cocina saludable de Naked & Sated en Madrid. Completan la oferta propuestas como La Piadina Riminese, con street food italiano de inspiración tradicional, o Briochef, reconocida por elaborar una de las mejores hamburguesas del mundo.