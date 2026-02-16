El compromiso de la Fundación Meridional: un banco de alimentos solo para niños de 0 a 3 años

La Fundación Meridional ha consolidado su proyecto BabyDespensa como el primer banco de alimentos de España destinado exclusivamente a la primera infancia. La directora de la organización, Silvia Saura, destaca en Km0 que la iniciativa nació como respuesta de emergencia durante la pandemia de 2020 al detectar que las familias más vulnerables no podían cubrir las necesidades básicas de bebés de entre 0 y 3 años.

El servicio opera actualmente en Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades donde la demanda de ayuda se ha mantenido constante tras la crisis sanitaria. Según explica Saura, la primera ubicación se estableció en la Plaza del Pozo del Tío Raimundo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. En este y otros puntos, la fundación realiza un reparto semanal que garantiza el acceso a alimentos específicos y productos de higiene infantil.

Compromiso desde la sociedad civil

La Fundación Meridional, constituida en 2005, financia esta labor de forma privada y sin ánimo de lucro. Su campo de actuación no se limita a España, ya que desarrolla programas de mejora de vida para menores en Hispanoamérica, Europa y África.

La directora subraya en esRadio la importancia de la especialización de BabyDespensa, dado que los bancos de alimentos convencionales no siempre cuentan con el stock necesario de productos como leche de fórmula o pañales de forma regular.