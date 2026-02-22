Aumentan los ataques de tiburón en 2025 y las muertes alcanzan su cifra más alta en años

El número de ataques de tiburón registrados en el mundo aumentó en 2025, según el informe anual del International Shark Attack File, elaborado por el Museo de Historia Natural de Florida. En total se contabilizaron 105 mordeduras, frente a las 88 del año anterior, además de un incremento en el número de fallecidos, lo que ha generado preocupación en varias regiones costeras.

Según el balance anual, esas 17 personas más que fueron mordidas en 2025 por un tiburón, no solo se reflejó en el número de incidentes, sino también en su gravedad: nueve personas perdieron la vida, más del doble que el año anterior, cuando se contabilizaron cuatro fallecimientos.

Estados Unidos encabezó la lista de países con más ataques, con 25 casos, aunque solo uno de ellos fue mortal. La víctima fue un triatleta de 55 años que nadaba en mar abierto en California y murió tras ser atacado por un tiburón blanco. Dentro del país, Florida volvió a concentrar el mayor número de incidentes, con 11 mordeduras. Varias ocurrieron en junio, en una serie de episodios en la costa este. Uno de los sucesos más impactantes fue el de una niña de nueve años en Boca Grande que perdió una mano mientras practicaba esnórquel.

La situación en Australia resultó especialmente preocupante. El país oceánico registró 21 ataques, cinco de ellos mortales, la cifra de muertes más alta del mundo en 2025. Los expertos recuerdan que en sus aguas habitan los llamados "big three": el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro, especies asociadas a la mayoría de los incidentes graves. En noviembre, un tiburón toro atacó a una pareja suiza que nadaba mientras grababa delfines en Nueva Gales del Sur. El hombre sobrevivió, pero la mujer falleció antes de recibir asistencia. El inicio de 2026 también ha sido bastante alarmante. En enero, un niño de 12 años murió tras ser mordido en el puerto de Sídney.

🕯️ RESIDENTES RINDEN HOMENAJE A NIÑA DE 12 AÑOS VÍCTIMA DE UN ATAQUE DE TIBURÓN

🌊 Cientos de personas se reunieron en North Bondi, Sydney, para remar en honor a Nico Antic, una joven víctima de un ataque de un tiburón toro. Un conmovedor video filmado por Dan Wilkinson muestra… pic.twitter.com/zVaPek45Jc — CANAL 26 (@canal26noticias) February 3, 2026

Estos son las actividades y los países con más riesgo

El informe también detalla qué actividades implican mayor exposición al riesgo. Casi la mitad de las mordeduras (46%) ocurrieron mientras las víctimas nadaban o caminaban por aguas poco profundas. El surf y otros deportes de tabla concentraron el 32% de los casos, seguidos del esnórquel y la apnea (15%). Solo un 6% correspondió a otras actividades.

De los 105 incidentes registrados, 65 fueron considerados "no provocados", es decir, encuentros fortuitos en los que la persona no interactuó con el animal. El resto se considera que sí tuvo algún grado de provocación, generalmente al intentar tocar, alimentar o grabar al tiburón. Uno de estos ejemplo fue el que se produjo frente a Tel Aviv, cuando un hombre que filmaba tiburones con una cámara de acción fue mordido por un tiburón grisáceo después de que el dispositivo liberara sangre al agua, desencadenando un comportamiento de alimentación. En 2025 se registró también la primera muerte confirmada por un tiburón grisáceo: un buceador falleció en Sudáfrica mientras buscaba langostas.

Estos son todos los países que notificaron ataques en 2025: EE. UU.: 25 (1 mortal), Australia: 21 (5 mortales), Bahamas: 5, Nueva Zelanda: 3, Nueva Caledonia: 1, Islas Canarias: 1, Vanuatu: 1 (mortal), Samoa: 1, Sudáfrica: 1 (mortal), Maldivas: 1, Puerto Rico: 1, Canadá: 1, Islas Marshall: 1, Mozambique: 1 (mortal), Jamaica: 1

Pese al repunte, los especialistas llaman a la calma. Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, subrayó que, a escala global, los ataques no provocados siguen siendo extremadamente raros y que muchas playas cuentan con protocolos de seguridad que reducen el riesgo de desenlaces fatales. De hecho, aunque las muertes superaron la media de la última década, el número total de incidentes permanece ligeramente por debajo del promedio histórico.