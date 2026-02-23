Pedro García Aguado: "Para proteger a los menores hay que dejarse de ideologías"

Pedro García Aguado ha desmenuzado el último informe sobre adicciones comportamentales en jóvenes en el programa Es la Mañana de Fin de Semana. El mediador ha sido tajante al pedir que el debate se aleje de la política y se centre en la protección efectiva: "Prevención es proteger a menores y reducir daños, no elegir un adversario".

El análisis del dato: "No hay que inflar ni trivializar"

Sobre las cifras que indican que uno de cada cuatro estudiantes ha jugado con dinero, Pedro pide cautela en la lectura clínica. "Importa porque es el informe oficial que pone números a conductas que ya estaban en la conversación pública", explica, pero añade un matiz técnico crucial: "La encuesta usa preguntas de conducta y escalas de cribado... no es un diagnóstico clínico individual. Eso es clave para no inflar ni trivializar".

En este sentido, Pedro invita a mirar hacia la realidad de los centros de salud: "Habría que preguntarles [en el Gregorio Marañón] cuando acuden menores cuál es la circunstancia por la que realmente acuden... puede que los datos difieran de los del informe".

La crítica al "doble rasero" y el sesgo de edad

Uno de los puntos más críticos de su intervención ha sido la metodología de las encuestas oficiales. Para Pedro, agrupar a jóvenes de 14 a 18 años desdibuja la realidad de los menores de edad. "ESTUDES agrupa 14 a 18. Y 18 ya es mayoría de edad. Mi punto no es negar el problema, es pedir que el dato sirva mejor para orientar medidas. Si en prevención hablamos de 'menores', lo ideal es tener el desglose 14-17 por separado".

Asimismo, ha denunciado lo que considera un análisis desigual según quién gestione el juego: "¿Tenemos datos comparables y visibles de todas las modalidades que llegan a los jóvenes? ¿La exposición —publicidad, presencia en el entorno— se evalúa con la misma vara?", se pregunta el experto, lanzando una propuesta clara: "Mismos estándares de protección, de transparencia y de evaluación del riesgo para todas las modalidades".

El peligro del "bolsillo": El juego online

Respecto a la alarma social sobre los salones de juego, Pedro aporta una dosis de realidad sobre el control actual: "Siendo menor, están ya habilitadas unas medidas de control de acceso y existe una policía específica que vigila que se cumplan las medidas a rajatabla".

Sin embargo, señala dónde está el verdadero riesgo epidemiológico: "El online suele concentrar más riesgo. En prevención, esto te indica dónde poner foco: accesibilidad 24/7, velocidad de la recompensa, facilidad para ocultarlo en casa y la exposición continua".

Consejos directos a las familias

Para cerrar, Pedro García Aguado dejó un mensaje nítido para los padres que puedan estar detectando señales de alarma, como cambios de humor o gastos inexplicados. "Ojo a los cambios de sueño, la irritabilidad si les quitas el móvil o el ordenador, las mentiras sobre lo que hace online o el gasto de dinero no explicado con microtransacciones y 'préstamos' entre amigos". Según el mediador, el aislamiento y la pérdida de interés por lo que antes les gustaba son indicadores claros de que algo falla.

En un mensaje nítido y sin fisuras, García Aguado recordó que la ley es el primer escudo: "Lo primero: Si son menores no está permitido ningún tipo de juego, ni online, ni privado, ni presencial, ni público, ni nada", explica, "el juego con dinero no existe. Cero".

"El objetivo no es prohibirlo todo; es que no te controle a ti. Hay que buscar la 'fricción': quitar métodos de pago guardados y activar controles parentales", comenta sobre la tecnología.

Dirigiéndose directamente a los adolescentes que pudieran estar escuchando, Pedro propuso hábitos de autocontrol para evitar que la tecnología se convierta en una trampa: "Hablad con alguien si notáis que ya no controláis el impulso".

"La prevención es información, hábitos y ayuda a tiempo", concluyó Pedro. Un mensaje que, según el experto, debe estar por encima de cualquier debate político para centrarse en lo único que importa, la salud de los más jóvenes.