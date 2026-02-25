¿Puedes ser feliz todos los días? Este reto de 100 días cambiará tu vida

Jesús Alcoba, director creativo en La Salle Campus Madrid y responsable del Rincón del Pensamiento en Es la Mañana de Fin de Semana, propone un reto que está revolucionando la forma de pensar la felicidad: "Si te preguntaran cuántos días seguidos de felicidad tienes, yo te diría que no son demasiados. A veces ni siquiera son días completos, sino horas", explica en directo.

El debate, cuenta Alcoba, empieza por definir qué es la felicidad: "Para unos es plenitud y sentido de la vida; para otros, simplemente placer. Lo que encontramos en la investigación es que la felicidad es sumar momentos positivos y restar los negativos", detalla. "Si un día tienes siete momentos buenos y tres malos, ese día es más feliz que infeliz".

Esta visión de la felicidad como suma y resta de momentos ha llevado al experto a recomendar un enfoque práctico para entrenarla: el reto 100 Happy Days. "Son cien días seguidos buscando al menos un instante que te haga feliz. Ojo, son más de tres meses", advierte. Y aclara que no se trata de ignorar los problemas: "Si acabas de aprobar un examen importante, aunque tengas ocho marrones, intenta disfrutar ese momento; no necesitas un día entero de alegría, solo encontrar esos instantes".

Los pequeños detalles

Alcoba destaca que la frecuencia de momentos felices es más importante que su intensidad: "Si en siete días solo tienes una hora maravillosa y el resto está gris, no compensa. La actitud es clave. Debemos entrenarnos para encontrar pequeñas alegrías en lo cotidiano".

El reto también tiene un componente social y de reflexión: "Invita a los jóvenes a observar su entorno, a darse cuenta de qué les hace felices y a no depender de grandes eventos para experimentar alegría. Son hábitos que entrenan la mente y el corazón", concluye.

Pequeños pasos diarios, concluye Alcoba, pueden marcar la diferencia: "La felicidad no es una constante, cada uno la encuentra en cosas distintas. Pero si sumamos esos momentos positivos, aunque sean breves, podemos cambiar nuestra percepción y nuestra vida".