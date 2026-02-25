Menú
Sociedad

¿Puedes ser feliz todos los días? Este reto de 100 días cambiará tu vida

Esta práctica de tres meses prioriza la frecuencia de las alegrías sobre su intensidad, fomentando hábitos saludables para valorar cada detalle.

Imagen de archivo de un niño pequeño | Pixabay/CC/Dmitry_Bukhantsov

Jesús Alcoba, director creativo en La Salle Campus Madrid y responsable del Rincón del Pensamiento en Es la Mañana de Fin de Semana, propone un reto que está revolucionando la forma de pensar la felicidad: "Si te preguntaran cuántos días seguidos de felicidad tienes, yo te diría que no son demasiados. A veces ni siquiera son días completos, sino horas", explica en directo.

El debate, cuenta Alcoba, empieza por definir qué es la felicidad: "Para unos es plenitud y sentido de la vida; para otros, simplemente placer. Lo que encontramos en la investigación es que la felicidad es sumar momentos positivos y restar los negativos", detalla. "Si un día tienes siete momentos buenos y tres malos, ese día es más feliz que infeliz".

Esta visión de la felicidad como suma y resta de momentos ha llevado al experto a recomendar un enfoque práctico para entrenarla: el reto 100 Happy Days. "Son cien días seguidos buscando al menos un instante que te haga feliz. Ojo, son más de tres meses", advierte. Y aclara que no se trata de ignorar los problemas: "Si acabas de aprobar un examen importante, aunque tengas ocho marrones, intenta disfrutar ese momento; no necesitas un día entero de alegría, solo encontrar esos instantes".

Los pequeños detalles

Alcoba destaca que la frecuencia de momentos felices es más importante que su intensidad: "Si en siete días solo tienes una hora maravillosa y el resto está gris, no compensa. La actitud es clave. Debemos entrenarnos para encontrar pequeñas alegrías en lo cotidiano".

El reto también tiene un componente social y de reflexión: "Invita a los jóvenes a observar su entorno, a darse cuenta de qué les hace felices y a no depender de grandes eventos para experimentar alegría. Son hábitos que entrenan la mente y el corazón", concluye.

Pequeños pasos diarios, concluye Alcoba, pueden marcar la diferencia: "La felicidad no es una constante, cada uno la encuentra en cosas distintas. Pero si sumamos esos momentos positivos, aunque sean breves, podemos cambiar nuestra percepción y nuestra vida".

