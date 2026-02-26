Un Picasso por cien euros: arte y solidaridad al alcance de tu mano

La agenda cultural de España estas semanas se presenta en Es la Mañana de Fin de Semana como una propuesta para descubrir, aprender y emocionarse. Los responsables de la programación insisten en disfrutar de la cultura sin distracciones: "Cultura es compartir, aprender y emocionarse, no elegir un adversario", destacaron en la emisión del programa.

"Estamos celebrando el inicio del Año del Caballo de Fuego", recuerdan los organizadores. La festividad se celebra hasta el 8 de marzo con "muchísimos eventos como desfiles, exposiciones, mercadillos, ofrendas budistas, exhibiciones culturales de asociaciones chinas, espacios gastronómicos, danzas de leones y dragones, muestras de bailes tradicionales y mucho, mucho más".

En Madrid, Usera es el epicentro: "Normalmente los eventos se concentran aquí en Madrid, en el distrito de Usera, que es nuestra Chinatown". Otros puntos de la capital española también participan: "En Plaza España, por ejemplo, también se han instalado una feria de Año Nuevo Chino y muchísimas actividades más".

La celebración llega a otras regiones del país: "Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y tantas, tantas otras regiones de nuestro país" ofrecen actividades para acercarse a la tradición y gastronomía de la cultura china.

En Castilla y León

Por otro lado, Zamora se convierte en epicentro de la inspiración con el Congreso Ahora Ilusión, "que tendrá lugar el viernes 27 y sábado 28 de febrero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora".

Los organizadores animan a participar y debatir sobre la ilusión: "Proponen al público participar y debatir sobre la ilusión y el poder de ilusionarse, que nunca jamás se debe perder". Durante dos jornadas, ponentes como El Langui, Eduardo Sáenz de Cabezón, María Jesús Álava o Fran Rivera compartirán conferencias que buscan mantener viva la capacidad de ilusionarse.

El comunicador Ángel Gaitán recibirá el premio Ahora Ilusión. Según los impulsores, serán "dos días de los más ilusionantes en Zamora y de los más mágicos" que nadie debería perderse.

Para conseguir un Picasso

La agenda se completa finalmente con una iniciativa solidaria de la Fundación Research Alzheimer: "Un Picasso por cien euros". El objetivo es financiar "más de 40 equipos de investigación en Francia y Europa en su labor de investigación del Alzheimer". El mecanismo es simple: "Por la compra de una participación de cien euros, tenemos la oportunidad de ganar un cuadro de Picasso valorado en un millón de euros".

El sorteo estará abierto hasta el 14 de abril y los interesados pueden participar en 1picasso100euros.com, "una bella y necesaria iniciativa", recuerdan los organizadores.