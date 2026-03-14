Descubre los planes culturales de abril que no querrás perderte: historia, vino y mujeres pioneras

La agenda cultural de este abril viene cargada de propuestas sorprendentes, según se presentó en Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio. Desde viajes por la historia visigoda y romana en La Rioja o celebraciones a mujeres pioneras en la ciencia, hay planes que prometen despertar la curiosidad y el entretenimiento de todos.

El primer plan nos traslada a La Rioja del 23 al 26 de abril con la propuesta Visigodos, Romanos y Bodegas, organizada por la Factoría Cultural Martínez. Durante este viaje, los participantes recorrerán pueblos y monumentos históricos como los monasterios de San Millán de la Cogolla, Laguardia, Tricio y la ciudad de Logroño.

Sobre la experiencia, comentan desde la organización: "Desde la Factoría Cultural Martínez estamos comprometidos con dar a conocer la cultura de proximidad. No hace falta irse a París para bañarse en la estrella". Además, el viaje combina conferencias del catedrático Santiago Castellanos sobre la transición romana y visigoda en Hispania con la gastronomía riojana: "El vino que se tomaba en la calle Laurel se sigue tomando ahora. Nosotros lo podemos descubrir".

Por último, Cultura Inquieta e Iberdrola presentan la sexta edición de Pioneras en 3 Minutos, un concurso de microcine en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como destacan: "Ser pionera no significa ser la única, significa ser la primera de muchas". En vídeos de solo 180 segundos, jóvenes cineastas celebran a madres, maestras, científicas y artistas, con premios de hasta 3.000 euros. Los cortometrajes están disponibles en su web para que todos puedan descubrirlos.