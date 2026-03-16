La Bluewave Alliance acoge la obra de la artista Juliana Plexxo para concienciar sobre la protección de mares y océanos

La Bluewave Alliance (BWA), impulsada por ISDIN, acogerá en su local del Port Olímpic de Barcelona la exposición Real Gold: Las venas del planeta Tierra, de la artista colombiana Juliana Plexxo. La muestra, organizada junto a Studio 46 y que podrá visitarse del 19 al 22 de marzo, promueve la conciencia ambiental y pone en valor la importancia de proteger mares y océanos.

Los asistentes podrán disfrutar de un conjunto de obras de Plexxo que invitan a reflexionar sobre el verdadero valor del planeta, posicionando la riqueza del agua y el océano como origen de la vida. La exhibición integra arte contemporáneo y concienciación ecológica en un recorrido que conecta humanidad, naturaleza y espiritualidad.

Reconocida por Forbes por su creatividad con la nominación al Young Talent of the Year, Plexxo ha desarrollado una técnica única de grabado sobre cobre que garantiza la exclusividad de cada una de sus piezas. Su universo creativo se ha consolidado en Studio 46, espacio donde la artista ha trabajado durante más de siete años, y desde el que continúa expandiendo su propuesta creativa a nivel internacional.

La exposición forma parte de las iniciativas de sensibilización impulsadas por la Bluewave Alliance para acercar a la ciudadanía la importancia de proteger los ecosistemas marinos. "Somos conscientes de la gran capacidad que tiene el arte para concienciar y educar a la ciudadanía, y lo concebimos como una herramienta clave dentro de este proceso de transformación social para la protección de nuestros mares y océanos", explicó en un comunicado el ceo de ISDIN, Juan Naya, impulsora de la Bluewave Alliance.

La Bluewave Alliance concibe el arte y la cultura como factores clave en las acciones que anualmente pone en marcha en su objetivo de proteger y recuperar el Mediterráneo. En este sentido, a lo largo de este 2026, el local de la alianza acogerá en Barcelona la Exposición MARE, el Certamen Audiovisual para la Conservación del Mar Balear. Una iniciativa en la que, a través de las artes visuales, se logra poner en valor la belleza balear y promover el cuidado de su medio marino.

Otro ejemplo de esta apuesta por la divulgación es la serie documental Waves of Tomorrow, un recorrido audiovisual que realza las joyas del Mediterráneo y el papel que juegan las Áreas Marinas Protegidas en la restauración de su salud y biodiversidad. La Bluewave Alliance, en colaboración con Odicean, presentará el próximo 8 de abril en Barcelona dos nuevos episodios de la serie, en los que se explora la riqueza de los ecosistemas marinos de Baleares y Cabo de Palos (Murcia).