Soluciones prácticas para ganar espacio en casa sin hacer obras

Cuando los armarios se quedan pequeños, muchas viviendas se enfrentan a un problema habitual: falta de espacio para guardar ropa, accesorios u otros objetos cotidianos. Sin embargo, reorganizar la casa y aprovechar mejor cada rincón puede ofrecer soluciones eficaces sin necesidad de realizar obras.

Uno de los recursos más utilizados para ganar espacio es incorporar camas con sistemas de almacenaje, como los modelos con canapé abatible o con cajones inferiores. Este tipo de estructuras permite guardar ropa de otras temporadas, edredones, maletas o zapatos sin ocupar espacio visible en la habitación.

Aprovechar esquinas y paredes

Las esquinas de las habitaciones suelen quedar sin utilizar, aunque pueden convertirse en zonas de almacenamiento. Las estanterías en ángulo, muebles a medida o módulos triangulares que permitan aprovechar esos rincones son una buena opción.

También destaca el uso de estanterías flotantes, una solución que permite utilizar paredes vacías para colocar libros, cestas u objetos decorativos sin ocupar superficie en el suelo. Estas estanterías pueden instalarse en distintas estancias de la vivienda, como el salón, el dormitorio o el pasillo.

Soluciones para guardar ropa y accesorios

Entre las propuestas para organizar mejor la ropa, los expertos mencionan el uso de percheros o burros de ropa, que facilitan tener a mano las prendas que se utilizan con más frecuencia. Además de su función práctica, pueden integrarse como parte de la decoración de la habitación.

Otra alternativa consiste en incorporar zapateros compactos, diseñados para ocupar poco espacio. Existen modelos verticales, estrechos o con puertas abatibles, que permiten guardar varios pares de zapatos sin alterar la distribución de la estancia.

Cajas, cestas y organizadores

Las cajas de almacenamiento son otra de las soluciones propuestas. Permiten guardar objetos que no se utilizan a diario y colocarlos posteriormente debajo de la cama o dentro de armarios, facilitando mantener el orden.

En la misma línea, las cestas organizadoras, fabricadas en tela, mimbre o plástico, sirven para almacenar mantas, documentos, accesorios o productos de belleza. Pueden situarse en estanterías o en el interior de armarios para agrupar objetos similares.

Para mejorar la organización en el interior de los muebles, se aconseja utilizar divisores para cajones. Estos accesorios crean compartimentos independientes que resultan útiles para ropa interior, accesorios o utensilios pequeños, evitando que se mezclen y facilitando localizar cada objeto.

Pequeños cambios

Además del mobiliario, algunos elementos sencillos pueden ayudar a aprovechar mejor la vivienda. Entre ellos se encuentran los ganchos colocados en la parte interior de las puertas, que permiten colgar bolsos, cinturones, bufandas o prendas de uso diario.

Otra opción es elegir mesillas de noche con cajones o compartimentos, que ofrecen espacio adicional para guardar objetos habituales como libros, el teléfono móvil o pequeños accesorios sin ocupar la superficie superior.